Apple acquiert AI Company Xnor.ai pour les outils de reconnaissance d’image

Apple a acquis la société d’intelligence artificielle Xnor.ai, qui se spécialise dans les «outils de base à faible consommation d’énergie» comme les outils de reconnaissance d’image (via .).

Xnor.ai

Xnor.ai dispose d’un outil de vision par ordinateur qui peut reconnaître des objets, et Apple pourrait l’utiliser pour améliorer ses capacités d’apprentissage automatique dans l’application Photos, ou il pourrait être utilisé dans ses caméras. Les outils fonctionnent dans des environnements à faible consommation d’énergie, ce qui signifie qu’ils peuvent être utilisés localement sur l’appareil plutôt que sur les serveurs d’Apple.

Xnor.ai a également créé une plateforme qui permet aux développeurs d’ajouter facilement du code AI et des bibliothèques de données dans leurs applications.

Des sources anonymes ont déclaré qu’Apple avait payé «de l’ordre de 200 millions de dollars US» pour l’entreprise.

