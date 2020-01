Apple acquiert la société d’intelligence artificielle Xnor.ai

Apple a acheté la startup Xnor.ai de Seattle, une société spécialisée dans l’intelligence artificielle sur appareil, rapporte ., citant des sources connaissant l’acquisition.

Apple aurait payé environ 200 millions de dollars pour Xnor.ai, et bien qu’Apple et Xnor.ai aient refusé de commenter l’acquisition potentielle, une grande partie du site Web Xnor.ai a été mis hors ligne et . dit qu’un changement de Les bureaux de Xnor.ai ont lieu à Seattle.

La technologie de Xnor.ai permet aux entreprises d’exécuter des algorithmes d’apprentissage en profondeur localement sur des appareils qui incluent des smartphones et des appareils portables plutôt que d’exiger que ces calculs soient effectués dans le cloud. Xnor a promis une confidentialité complète des données ainsi qu’une réduction de la charge mémoire et des besoins en énergie.

Étant donné le profond intérêt d’Apple pour la confidentialité des données personnelles, l’acquisition d’une technologie pour gérer l’IA sur l’appareil n’est pas surprenante. Dans le passé, Apple a acheté d’autres sociétés d’IA similaires, telles que Turi.

Le travail de Xnor.ai pourrait potentiellement être intégré dans les futurs iPhones, améliorant Siri et d’autres tâches basées sur l’IA et l’apprentissage automatique qui sont effectuées sur l’appareil.

Mise à jour: Apple a confirmé l’acquisition de Xnor.ai à Axios avec sa déclaration d’acquisition standard: “Apple achète de temps en temps de petites sociétés technologiques et nous ne discutons généralement pas de notre objectif ou de nos plans.”

