Apple acquiert la start-up AI Voysis pour améliorer Siri

Apple a acheté la startup d’intelligence artificielle Voysis dans le but d’améliorer Siri, rapporte Bloomberg. Voysis offre une plateforme qui permet aux assistants vocaux numériques de mieux comprendre le langage naturel.

La société a travaillé pour améliorer les assistants vocaux dans les applications d’achat en ligne, permettant aux logiciels de mieux interpréter les demandes des utilisateurs. Le site Web, aujourd’hui disparu, a déclaré que la technologie utilisait des bases de données clientes avec des outils d’IA qui comprennent profondément les spécificités des produits, des services et du vocabulaire pour rendre l’expérience utilisateur “plus facile, plus rapide et plus intuitive”.

La plate-forme Voysis a permis aux clients de se concentrer sur les demandes de recherche avec des phrases simples comme “J’ai besoin d’un nouveau téléviseur LED” ou “Montrez-moi simplement les 4K.” Voysis a déclaré que les acheteurs pouvaient utiliser la voix pour trouver ce qu’ils recherchaient 3 fois plus rapidement que de taper à l’aide de ce type de demandes.

Bloomberg spécule qu’Apple pourrait utiliser la technologie de Voysis pour améliorer la compréhension du langage naturel par ‌Siri or, ou offrir la plate-forme Voysis aux développeurs pour améliorer la façon dont ‌Siri‌ fonctionne avec les applications.

Apple a confirmé l’acquisition à Bloomberg avec sa déclaration d’acquisition standard: “[Apple] achète de temps en temps de petites sociétés technologiques, et nous ne discutons généralement pas de notre objectif ou de nos plans. “

Apple a acquis plusieurs startups d’IA au cours des cinq dernières années, telles que Xnor.ai, Turi, VocalIQ, Perceptio, Emotient, etc., pour améliorer ‌Siri‌ et d’autres offres basées sur l’IA.

