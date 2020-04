Apple acquiert la startup irlandaise AI Voysis

Apple a acquis une startup de l’IA appelée Voysis, qui pourrait être utilisée pour améliorer les capacités commerciales de Siri (via Bloomberg).

Voysis

Voysis est une plateforme d’intelligence artificielle utilisée pour améliorer les assistants IA pour les achats en ligne. Une page Web que la société a supprimée depuis mentionne comment sa technologie pourrait “affiner les résultats de recherche de produits en traitant des phrases d’achat telles que” J’ai besoin d’un nouveau téléviseur LED “et” Mon budget est de 1 000 $ “”.

Le système de Voysis utilise Wavenets, une méthode basée sur l’intelligence artificielle pour créer un discours informatique plus humain qui a été développé pour la première fois par DeepMind de Google en 2016. Le cofondateur de Voysis, Peter Cahill, a déclaré en 2018 que sa société avait réussi à réduire son système au point où , une fois que l’IA est formée, le logiciel utilise aussi peu que 25 mégaoctets de mémoire – environ la même taille que quatre chansons Apple Music. Cela a rendu beaucoup plus facile l’exécution sur les smartphones sans connexion Internet.

Apple pourrait utiliser cette technologie pour améliorer Siri lorsque les clients demandent des informations sur les produits Apple. En théorie, Siri pourrait même conclure la transaction avec l’approbation de l’utilisateur, permettant un paradigme d’achat par la voix.

