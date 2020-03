Apple acquiert l’application météo «Dark Sky»

Aujourd’hui, sur son blog, Dark Sky a annoncé qu’il avait été acheté par Apple. L’application iOS continuera d’être disponible dans l’App Store, mais l’application Android et Wear OS s’arrêtera.

Ciel sombre

Les utilisateurs et abonnés existants sur Android et Wear OS peuvent utiliser l’application jusqu’au 1er juillet 2020. Les prévisions météorologiques, les cartes et les intégrations sur le site Web de Dark Sky se poursuivront également jusqu’au 1er juillet. L’API Dark Sky n’accepte plus de nouvelles inscriptions et fonctionnera jusqu’à la fin de 2021.

Notre objectif a toujours été de fournir au monde les meilleures informations météorologiques possibles, d’aider autant de personnes que possible à rester au sec et en sécurité, et de le faire d’une manière qui respecte votre vie privée.

Il n’y a pas de meilleur endroit pour atteindre ces objectifs que chez Apple. Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de toucher beaucoup plus de personnes, avec beaucoup plus d’impact, que nous n’aurions jamais pu le faire seuls.

Il est possible que les informations de Dark Sky apparaissent dans la propre application météo d’Apple dans la prochaine version d’iOS, en remplacement de The Weather Channel.

