Apple acquiert les droits de «Swan Song» avec Mahershala Ali

Apple a acquis les droits de Swan Song, avec Mahershala Ali et écrit et réalisé par Benjamin Cleary.

Chant du cygne

Décrit comme un «drame de genre», le film se déroulera dans un proche avenir, en se concentrant sur jusqu’où une personne ira et combien elle sacrifiera pour rendre la vie des autres plus heureuse.

Matt Dentler, responsable du développement et des acquisitions de fonctionnalités chez Apple:

Le script de Benjamin pour «Swan Song» s’est immédiatement connecté à nous. Nous avons hâte de réunir la vision de Benjamin avec le talent indéniable de Mahershala pour livrer cette histoire puissamment stratifiée au public du monde entier.

Swan Song sortira dans les salles ainsi que sur le service de streaming Apple TV +. Il sera produit par Apple avec du contenu anonyme et entrera en production ce printemps.

