Apple affirme que la pression de l’UE pour un chargeur commun étouffera l’innovation

La semaine dernière, des nouvelles sont arrivées sur les intentions de l’Union européenne de créer une loi qui pourrait forcer les fabricants de smartphones comme Apple à adopter une norme de charge commune. L’UE estime que les consommateurs et l’environnement gagneraient à ce que tous les téléphones utilisent le même type de chargeur.

S’opposant à cette décision, Apple aurait déclaré que l’adoption d’un chargeur commun étoufferait l’innovation dans l’industrie. Il estime également que si cela devenait obligatoire, cela créerait un tas de déchets électroniques et nuirait aux consommateurs.

Apple, qui fournit aux chargeurs Lightning la plupart de ses iPhones, risque de perdre le plus si l’UE rend les chargeurs universels obligatoires. Une part importante des revenus de l’entreprise provient de la vente d’accessoires tels que chargeurs, câbles Lightning et adaptateurs.

Pendant ce temps, la plupart des téléphones Android prennent déjà en charge la charge USB-C et il ne devrait pas être difficile pour Apple de se lancer.

Hé Apple, ce serait le moment idéal pour abandonner Lightning et utiliser USB-C

Cependant, dans une déclaration à ., Apple a déclaré: “Nous pensons que la réglementation qui force la conformité à travers le type de connecteur intégré à tous les smartphones étouffe l’innovation.”

La société technologique basée à Cupertino affirme également que cette décision pourrait nuire à l’économie européenne.

Pour prouver son point de vue, Apple a commandé une étude de Copenhagen Economics décrivant le préjudice potentiel pour le consommateur d’une évolution obligatoire vers un chargeur commun.

L’étude a apparemment révélé qu’il en coûterait aux consommateurs 1,5 milliard d’euros si le règlement entre en vigueur, dépassant les 13 millions d’euros associés aux avantages environnementaux.

L’étude affirme également que 49% des ménages de l’UE dépendent de différents types de chargeurs, dont seulement 0,4% connaissent des problèmes importants.

Apple estime que le mandat n’est pas nécessaire car l’industrie est déjà en train de passer à l’USB-C via un connecteur ou un câble. L’iPhone 11 Pro dispose d’un chargeur USB-C, mais les utilisateurs ont toujours besoin d’un câble USB-C vers Lightning.

Le géant de la technologie espère que la Commission européenne “continuera à rechercher une solution qui ne restreint pas la capacité de l’industrie à innover”.

Que pensez-vous d'un chargeur universel pour tous les smartphones? Penses-tu que c'est une bonne idée?