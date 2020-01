Apple affirme que les lois sur les connecteurs de smartphones standard de l’industrie nuiraient à l’innovation, en réponse aux derniers plans de l’UE

Apple a répondu aux derniers efforts de l’UE pour appliquer un connecteur unique normalisé pour les smartphones comme l’iPhone, en disant que «la réglementation qui force la conformité à travers le type de connecteur…. étouffe l’innovation »(via le Financial Times).

Apple a déclaré que les règles proposées par l’UE l’obligeraient à abandonner le port Lightning et gêneraient les consommateurs, ainsi que causeraient de grandes quantités de déchets électroniques aux personnes devant abandonner tous leurs accessoires Lightning existants, comme les stations d’accueil et les adaptateurs de voiture.

Le titre de la dernière planification de l’UE concerne la formation d’une norme pour le chargeur de téléphone universel. Les commentaires d’Apple suggèrent que cela aurait également des implications sur le port physique du téléphone. La déclaration d’Apple indique que l’envoi d’un adaptateur dans la boîte ne serait pas une réponse satisfaisante, et l’UE souhaite également exiger des modifications des ports physiques du téléphone.

Apple a adopté Lightning en 2012 avec l’iPhone 5. À l’époque, l’abandon du connecteur de quai à 30 broches de longue date a provoqué de nombreux bouleversements et beaucoup de mauvaises relations publiques pour l’entreprise. Cependant, la propagation des accessoires sans fil dans les années 2010 a fait en sorte que l’écosystème d’accessoires Lightning est beaucoup plus petit que le nombre d’accessoires de connecteur de quai à l’époque.

Apple est passé de Lightning à USB-C sur l’iPad Pro 11 et 12,9 pouces, mais continue d’utiliser Lightning dans ses iPad grand public et tous les iPhones actuels. Comme un clin d’œil à l’avenir, l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro incluent des câbles USB-C vers Lightning dans la boîte (et une brique d’alimentation Lightning de 18 W) plutôt que USB-A vers Lightning.

Apple a ajouté la charge sans fil Qi standard de l’industrie à partir de l’iPhone 8 et de l’iPhone X en 2017, offrant une méthode de charge alternative au port Lightning propriétaire. Il y a des rumeurs selon lesquelles Apple prévoit de supprimer complètement le connecteur en 2021, libérant un iPhone entièrement sans fil pour la première fois. Côté Mac, Apple a déjà déplacé presque tous ses produits vers des E / S basées sur USB-C.

Dans sa déclaration, Apple a déclaré que “nous espérons que la Commission continuera à rechercher une solution qui ne restreint pas la capacité de l’industrie à innover”.

