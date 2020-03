Apple aide à se procurer plus de 10 millions de masques N95 pour les prestataires de soins de santé aux États-Unis

Au cours du week-end, Apple a annoncé son intention de faire don de millions de masques N95 à des hôpitaux aux États-Unis et en Europe, et selon le PDG d’Apple Tim Cook, Apple a été en mesure de se procurer plus de 10 millions de masques N95 aux États-Unis et des millions d’autres en Europe.

Le PDG d’Apple, ‌Tim Cook‌, a déclaré samedi qu’Apple visait à faire don de fournitures aux prestataires de soins de santé combattant COVID-19, et a précisé aujourd’hui que les équipes opérationnelles d’Apple travaillaient pour trouver et acheter des masques de la chaîne d’approvisionnement d’Apple en coordination avec les gouvernements du monde entier.

Fiers de partager, nous avons pu trouver 10 millions de masques pour les États-Unis et des millions d’autres pour les régions les plus touchées d’Europe. Nos équipes opérationnelles aident à trouver et à acheter des masques de notre chaîne d’approvisionnement en coordination avec les gouvernements du monde entier. pic.twitter.com/uTsA6eA5ks

– imTim Cook‌ (@tim_cook) 25 mars 2020

L’épidémie en cours aux États-Unis et dans d’autres pays a conduit à une pénurie de masques N95, et des rapports ont fait état de travailleurs de la santé faisant leur travail sans protection adéquate en raison de problèmes d’approvisionnement, c’est pourquoi Apple s’est efforcé de s’approvisionner en masques. et les fournir aux hôpitaux.

Mise à jour: Une version précédente de cet article indiquait qu’Apple avait stocké neuf millions de masques, et il a été mis à jour avec des informations plus précises.

.