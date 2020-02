Apple ajoute des achats universels pour les applications iOS, tvOS et macOS dans Xcode 11.4

La nouvelle mise à jour bêta de Xcode 11.4, publiée aujourd’hui aux côtés des versions bêta d’iOS 13.4, tvOS 13.4 et macOS Catalina 10.15.4, inclut la prise en charge des achats universels, permettant aux développeurs de regrouper des applications iOS, des applications tvOS et des applications Mac ensemble pour un prix d’achat.

Cela permettra aux développeurs qui créent une application Mac et une application iOS de les vendre en un seul ensemble, ce qui n’était pas possible auparavant.

À partir de mars 2020, vous pourrez distribuer les versions iOS, iPadOS, macOS et tvOS de votre application comme un achat universel, permettant aux clients de profiter de votre application et des achats intégrés sur toutes les plateformes en achetant une seule fois. Vous pouvez choisir de créer une nouvelle application pour ces plateformes à l’aide d’un seul enregistrement d’application dans App Store Connect ou d’ajouter des plateformes à votre enregistrement d’application existant. Commencez par créer et tester vos applications à l’aide d’un seul ID de bundle avec Xcode 11.4 beta.Le changement sera pratique pour les développeurs et les clients, car les utilisateurs iOS et macOS pourront effectuer un achat pour une application multiplateforme. Les développeurs pourront également créer pour la première fois des offres Mac et iOS à prix réduit.

Selon Apple, l’achat universel est activé par défaut pour les applications Mac Catalyst créées à l’aide du logiciel Xcode 11.4. Les nouvelles applications Mac Catalyst utiliseront le même identifiant de bundle qu’une application iOS.

Apple indique que les catégories ‌App Store‌ seront également unifiées entre ‌App Store‌ et Mac App Store pour s’aligner sur les nouvelles modifications et rendre les applications plus détectables.

– Vous pourrez sélectionner les catégories suivantes pour les applications iOS: “Developer Tools” et “Graphics & Design”.



– Vous pourrez sélectionner les catégories suivantes pour les applications macOS: “Livres”, “Alimentation et boissons”, “Magazines et journaux”, “Navigation” et “Shopping”.



– Les catégories “Photographie” et “Vidéo” de l’App Store Mac seront combinées en “Photo et vidéo”. Les applications Mac et les mises à jour en attente avec la catégorie – “Photographie” ou “Vidéo” sélectionnée dans ‌App Store‌ Connect seront automatiquement déplacées vers la catégorie combinée.



– “Enfants” ne sera plus une sous-catégorie dans “Jeux” sur “App Mac Store”. Les utilisateurs de Mac, iPhone, iPad et Apple TV auront accès aux options d’ensemble d’applications universelles lorsque les nouvelles mises à jour deviendront publiques. .