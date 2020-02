Apple ajoute des étuis colorés Tech 21, un capteur de golf et un port Sonos à la boutique en ligne

Apple a mis à jour aujourd’hui la section des accessoires de sa boutique en ligne pour ajouter un nouveau capteur de golf, Sonos Port, et une série de nouveaux étuis colorés conçus par Tech21.

Les capteurs intelligents Arccos Caddy, au prix de 180 $, offrent un algorithme de détection de tir qui augmente la précision. Le système comprend 14 capteurs ultralégers qui se fixent aux clubs de golf et aux poignées, les capteurs se connectant à l’iPhone pour analyser chaque tir effectué.

Le port Sonos, disponible pour 500 $, est conçu pour permettre aux utilisateurs de diffuser de la musique à partir d’une chaîne stéréo traditionnelle tout en la contrôlant avec l’application Sonos ou Apple AirPlay 2. Il est également conçu pour faciliter l’expansion des systèmes audio avec la prise en charge de la diffusion en continu de vinyle, CD et stocké des fichiers audio sur les haut-parleurs Sonos dans toutes les pièces de la maison.

Les coques colorées Tech21 sont disponibles pour l’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max et sont au prix de 40 $. Il existe une gamme de couleurs vives et de styles disponibles pour chacun des derniers iPhones d’Apple. Apple vend des coques Tech21 depuis des années et Tech21 est une société de coques ‌iPhone‌ populaire et bien connue.

Tous les nouveaux produits se trouvent dans la section Accessoires de la boutique en ligne d’Apple. Beaucoup de ces accessoires seront également bientôt disponibles dans les magasins Apple.

.