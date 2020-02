Apple ajoute des modèles iPad Air et Mini 2019 à un magasin rénové

Apple a ajouté de nouveaux iPads à partir de 2019 à sa gamme rénovée aux États-Unis.

Tel que rapporté par MacRumors, Apple a ajouté les modèles iPad Air 2019 (troisième génération) et iPad Mini 2019 (cinquième génération) à sa gamme rénovée.

Aux États-Unis, les utilisateurs peuvent désormais acheter une variété de versions des deux appareils, Wi-Fi et LTE, et une capacité de stockage de 64 Go ou 256 Go.

Un iPad mini 64 Go remis à neuf vous coûtera 339 $, soit 60 $ de moins qu’un nouveau modèle. De même, l’iPad Air de 64 Go est de 419 $, en baisse par rapport au nouveau prix de 499 $.

Les produits reconditionnés certifiés Apple sont livrés en standard avec une garantie d’un an. Selon son site Web, la liste complète des iPad remis à neuf est la suivante:

Tous les modèles d’iPad remis à neuf sont livrés avec une nouvelle batterie, une nouvelle coque extérieure, bénéficient d’une garantie d’un an, la livraison et les retours sont gratuits et comprennent également:

Tests fonctionnels complets, remplacement de pièces d’origine Apple (si nécessaire) et nettoyage en profondeur

Le système d’exploitation d’origine ou une version plus récente1

Tous les appareils reconditionnés sont reconditionnés dans une toute nouvelle boîte avec tous les accessoires et câbles

Si vous avez besoin de persuasion en ce qui concerne l’iPad Air 3, pourquoi ne pas consulter notre critique.

Ou si vous avez besoin d’aide pour choisir entre les deux, consultez notre fonctionnalité iPad Air vs iPad Mini pour 2019!

Si vous voulez vraiment acheter chez Apple, mais que vous ne voulez pas payer le prix fort, la gamme reconditionnée d’Apple est vraiment un excellent moyen de se lancer dans l’action.

