Apple ajoute le Coronavirus PSA du gouvernement britannique à l’App Store britannique

Les utilisateurs britanniques d’iPhone et d’iPad qui ouvrent l’App Store ce matin reçoivent une annonce de service public COVID-19 du gouvernement britannique, signalant une expansion des efforts d’Apple pour afficher en évidence les alertes officielles de coronavirus sur ses appareils.

En appuyant sur la carte prioritaire, les utilisateurs accèdent à un lien d’application NHS et à une vidéo contenant des conseils de protection contre les coronavirus du directeur médical du gouvernement britannique, le professeur Chris Whitty:

Pour aider à sauver des vies, restez à la maison. N’importe qui peut propager le coronavirus. Vous ne devriez maintenant sortir que lorsque cela est absolument nécessaire, pour la nourriture, les médicaments, le travail ou l’exercice. Essayez toujours de rester à deux mètres l’un de l’autre. Ne rencontrez pas d’autres personnes en dehors de votre foyer, même des amis et de la famille.

Rester à la maison. Protégez le NHS. Sauver des vies.

L’‌App Store‌ est une maison inconnue pour un PSA – Apple News serait l’emplacement normal pour ce type de contenu – mais Apple essaie évidemment de fournir les conseils officiels au plus grand nombre d’utilisateurs possible, y compris à toute personne recherchant de nouvelles applications et mises à jour. sur leurs appareils.

Aux États-Unis, Apple a commencé à afficher les annonces de service public de la Maison Blanche en haut de l ‘«App Store» le 21 mars, offrant des conseils officiels sur les «choses à faire et à ne pas faire» de la distanciation sociale. Les utilisateurs d’autres pays sont également susceptibles de voir des conseils similaires de leurs gouvernements nationaux.

Ce n’est que la dernière de plusieurs autres mesures prises par Apple en réponse à la pandémie de COVID-19.

Apple a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elle évaluait de manière critique les applications liées aux coronavirus soumises à l’App Store pour s’assurer que les sources de données sont fiables et que les développeurs présentant ces applications provenaient d’entités reconnues telles que des organisations gouvernementales, des ONG axées sur la santé, des entreprises profondément accréditées dans le domaine de la santé. questions et établissements médicaux ou éducatifs.

Meilleures histoires

Apple propose des livres et des livres audio gratuits aux utilisateurs aux États-Unis pour une durée limitée uniquement

Apple Books a envoyé aujourd’hui une notification push mettant en évidence les livres et livres audio gratuits disponibles aux utilisateurs pour une durée limitée uniquement. Cela ne semble être aux États-Unis que pour le moment.

La notification push se lit comme suit:

Profitez d’un bon livre, sur nous

Explorez des livres gratuits, des livres à lire pour les enfants, des mystères chaleureux et des livres audio pour toute la famille.

En appuyant sur la notification, les utilisateurs sont dirigés vers la page Livres gratuits …

Vidéos iPad Pro 2020 Unboxing et premières impressions

La semaine dernière, Apple a présenté de nouveaux modèles d’iPad Pro avec une puce Bionic A12Z aux performances similaires, une caméra ultra large pour un zoom 0,5x et un scanner LiDAR pour une réalité augmentée améliorée. Les nouveaux modèles d’iPad Pro commenceront à arriver chez les clients et seront en vente dans certains magasins à partir de demain, et à l’avance, les premières vidéos de déballage ont fait surface.

Les nouveaux modèles iPad Pro seront compatibles avec A …

Pratique avec le nouveau Smart Keyboard Folio d’Apple pour les modèles iPad Pro 2020

Apple a présenté la semaine dernière de nouveaux modèles d’iPad Pro 11 et 12,9 pouces, qui devraient arriver entre les mains des clients à partir de cette semaine. Apple a présenté un nouveau Magic Keyboard astucieux avec trackpad aux côtés des nouveaux modèles d’iPad Pro qui arriveront en mai, mais il a également fait ses débuts avec un nouveau Smart Keyboard Folio, qui est maintenant disponible.

Nous avons choisi le Smart Keyboard Folio pour le iPad 2020 …

Les références suggèrent que la nouvelle puce A12Z de l’iPad Pro est presque identique à l’A12X dans l’iPad Pro 2018

L’un des nouveaux modèles d’iPad Pro 2020 équipés d’une puce A12Z est arrivé tôt à un utilisateur de Reddit, qui a effectué des tests d’analyse comparative pour voir comment il fonctionne.

Dans un test Geekbench 5, l’iPad Pro 2020 de 11 pouces a obtenu un score monocœur de 1114 et un score multicœur de 4654, ce qui est proche des scores Geekbench de l’iPad Pro 11 pouces de 2018.

L’iPad Pro de 11 pouces est doté d’un G …

Apple lance tvOS 13.4 pour les modèles Apple TV de quatrième et cinquième génération

Apple a publié aujourd’hui tvOS 13.4, la troisième mise à jour majeure du système d’exploitation tvOS qui fonctionne sur les modèles Apple TV de quatrième et cinquième génération. tvOS 13.4 intervient quelques mois après la sortie de tvOS 13.3.1.

tvOS 13.4, une mise à jour gratuite, peut être téléchargée par liaison radio via l’application Paramètres sur l’Apple TV en allant dans Système> Mise à jour logicielle. Les propriétaires d’Apple TV qui ont un logiciel automatique …

Offres: de nouvelles réductions sur Amazon pour l’iPad Pro 2020 et le MacBook Air

La semaine dernière, Apple a lancé les nouveaux iPad Pro et MacBook Air, et peu de temps après Expercom a offert la première remise sur ces appareils. Aujourd’hui, Amazon a introduit le deuxième ensemble de démarques sur quelques-uns de ces nouveaux produits Apple 2020.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié avec Amazon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site ….

.