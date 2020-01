Apple ajoute un programme de remplacement de boîtier de batterie pour iPhone

Apple lance un programme de remplacement du boîtier de la batterie de l’iPhone après qu’un certain nombre de clients ont signalé des problèmes avec les modèles de boîtier 2019.

Remplacement du boîtier de la batterie

Boîtiers de batterie intelligents concernés:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

Si vous avez un boîtier de batterie vendu entre janvier et octobre 2019 et que vous rencontrez des problèmes avec celui-ci, vous pouvez obtenir un remplacement dans le cadre du programme. Les problèmes connus incluent la charge intermittente, le fait de ne pas charger via la source d’alimentation et le fait de ne pas charger l’iPhone.

Visitez la page d’assistance d’Apple pour commencer le remplacement du boîtier de la batterie de votre iPhone.

Lectures complémentaires

[New iPhone May Have Faster 5G Than we Thought]

[Apple TV+ Series ‘Mythic Quest: Raven’s Banquet’ Appearing at PAX South]