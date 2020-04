Apple ajoute un rapport financier plus détaillé à l’App Store pour les développeurs

Les développeurs disposent de nombreux rapports sur lesquels ils peuvent plonger via App Store Connect afin de comprendre les performances de leur application ainsi que sa clientèle.

Apple ajoute un nouveau rapport auquel les développeurs peuvent accéder via App Store Connect qui fournira des informations financières plus détaillées sur ses clients. La société a annoncé le nouveau rapport dans un article de blog sur son site Web développeur.

Le rapport “Tous les pays ou régions (détaillé)” fournira aux développeurs plus de détails sur les ventes de leurs applications, avec des informations telles que les dates de transaction et de règlement. Les clients des États-Unis et du Canada pourront également voir l’état ou la province auprès duquel la personne a acheté l’application.

“À partir d’avril 2020, vous pouvez obtenir plus de détails sur le produit final de vos applications et achats intégrés, y compris les dates de transaction et de règlement pour les achats, ainsi que l’état ou la province pour les transactions aux États-Unis et au Canada. Téléchargez simplement le rapport “Tous les pays ou régions (détaillé)” dans App Store Connect. “

Les développeurs peuvent en savoir plus sur le nouveau rapport sur le site Web des développeurs d’Apple.

