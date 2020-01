Apple ajoute une plume dans sa casquette avec un brevet pour les accessoires MacBook

Si vous êtes un utilisateur Apple, cette nouvelle est pour vous. En mars 2017, Patently Apple nous a informés de la première étape vers le brevetage de leurs accessoires de type MacBook. L’année suivante, ils nous ont montré qu’Apple avait réussi à obtenir ce permis.

Mais aujourd’hui est le nouveau jour pour Apple, car l’Office américain des marques et des brevets leur a accordé un autre brevet. L’USPTO a accordé un ensemble de 52 brevets à Apple. Cette nouvelle concerne le deuxième brevet.

Apple met davantage l’accent sur l’ajout de nouveaux brevets aux originaux uniquement lorsqu’ils mettent l’accent sur les précédents. Cette fois, ils ont introduit l’idée d’utiliser l’iPhone et l’iPad comme périphériques de pavé tactile d’entrée pour Macbook. Cela signifie que vous pouvez accéder à votre MacBook via iPad et iPhone en tant que clavier, trackpad et écran.

Bien qu’il existe de nombreux utilisateurs de Smart Keyboard Folio, mais ne pensez-vous pas que ces nouveaux appareils Apple d’entrée détachables sont déjà cool? Cela vaut vraiment la peine d’essayer lorsque vous pouvez utiliser un iPhone et un iPad comme trackpad Macbook.

Utilisateurs d’Apple, préparez-vous à votre nouvelle façon de vivre l’expérience avec les accessoires MacBook.