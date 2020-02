Apple améliore la fonctionnalité de recherche rapide de réalité augmentée dans Safari avec des liens pour faciliter les achats en ligne

Apple améliore sa fonctionnalité Quick Look de réalité augmentée conçue pour permettre aux utilisateurs de voir les versions de réalité augmentée des produits qu’ils ont l’intention d’acheter directement dans leur maison.

Selon CNET et TechCrunch, Apple a mis à jour la fonction d’aperçu Quick Look dans Safari pour permettre aux détaillants d’ajouter des liens et des boutons à l’expérience de réalité augmentée.

Lors de la navigation sur des sites comme Home Depot, Wayfair, Bang & Olufsen et 1-800-Flowers, les clients verront désormais les options pour effectuer des achats et en savoir plus sur un produit tout en le prévisualisant en mode AR.

Apple a ajouté la fonctionnalité de navigation Quick Look à Safari en 2018, et sur les sites qui l’ont implémentée, il ajoute un bouton pour placer un objet 3D dans une pièce afin que sa taille, sa forme et d’autres fonctionnalités puissent être prévisualisées avant un achat.

Apple a présenté les nouveaux outils de lien et de bouton dans iOS 13 et les a prévisualisés à la WWDC, mais les détaillants viennent tout juste de commencer à intégrer les nouvelles fonctionnalités.

Avant l’ajout de liens et d’autres informations au bas de la fenêtre de visualisation en réalité augmentée, les utilisateurs devraient exploiter l’expérience pour effectuer l’achat ou en savoir plus sur un article.

Les liens rationalisent essentiellement le processus d’achat, ce qui facilite l’ajout d’un article à un panier, la recherche d’un magasin à proximité ou la discussion avec le service client.

Plus tard cette année, Apple prévoit d’améliorer encore Quick Look avec une fonctionnalité audio spatiale, qui est incluse dans la version bêta d’iOS 13.4. L’audio spatial permettra aux sites commerciaux et autres sites de réalité augmentée de Safari d’ajouter de l’audio à l’expérience.

