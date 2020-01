Apple annonce les dates de sortie de plusieurs émissions Apple TV + à venir

Apple a partagé aujourd’hui les dates de sortie de plusieurs de ses prochaines émissions Apple TV + qui devraient être lancées au printemps et à l’été 2020, et a offert un premier aperçu de certains contenus.

«Amazing Stories», un exécutif de la série d’anthologies de science-fiction produit par Steven Spielberg, devrait être présenté en première le vendredi 6 mars. «Amazing Stories», qui est une réinvention de la série originale des années 80, a été l’une des premières émissions d’Apple. ramassé pour «Apple TV» +.

L’émission se concentrera sur un nouveau sujet à chaque épisode, similaire à “Black Mirror” et “Twilight Zone”. Apple affirme que chaque épisode de la série “transportera le public dans des mondes d’émerveillement à travers l’objectif des cinéastes, réalisateurs et écrivains les plus imaginatifs d’aujourd’hui”.

Les stars de “Amazing Stories” incluent Dylan O’Brien (“Maze Runner”, “Teen Wolf”), Victoria Pedretti (“You”), Josh Holloway (“Lost” “” Yellowstone “), Sasha Alexander (” Rizzoli & Isles , “” Shameless “) et Robert Forster (” Twin Peaks “).

«Central Park», une série animée «Apple TV» + de la créatrice de «Bob’s Burgers» Loren Bouchard, sera présentée en première sur «Apple TV» + cet été. “Central Park” est décrit comme une comédie musicale animée qui se concentre sur les Tillermans, une famille qui vit et prend soin de Central Park.

“Defending Jacob”, une série mettant en vedette Chris Evans et Michelle Dockery, fera ses débuts le vendredi 24 avril. L’émission est une série dramatique qui se déroule autour d’un crime choquant dans une petite ville du Massachusetts, à la suite d’un procureur de district déchiré entre son amour pour son fils et son devoir de faire respecter la justice.

“Home Before Dark”, une série qui se concentre sur l’histoire de la petite journaliste Hilde Lysiak, devrait être présentée en première le vendredi 3 avril. L’émission suit une jeune fille qui déménage de Brooklyn dans une petite ville au bord du lac d’où son père est originaire. Sa quête de la vérité la conduit à dénicher une affaire froide que tout le monde en ville a tenté d’enterrer. Le spectacle met en vedette Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller, Kylie Rogers, Adrian Hough, et plus encore.

La série documentaire “Home”, qui se concentre sur “les maisons les plus innovantes du monde”, sera diffusée le vendredi 17 avril. Apple dit que chaque épisode “dévoile l’imagination repoussant les limites des visionnaires qui ont osé rêver et les construire”.

Apple a également annoncé une nouvelle série en provenance du Royaume-Uni, “Trying”, qui sera lancée le vendredi 1er mai. L’émission est décrite comme un regard sur “grandir, s’installer et trouver quelqu’un à aimer”. Il mettra en vedette Rafe Spall et Esther Smith comme Jason et Nikki, un couple qui veut un bébé mais ne peut pas en avoir un.

Les docuseries récemment annoncées “Dear …”, qui présentent des personnalités célèbres à travers des lettres qui leur sont écrites, devraient débuter le vendredi 5 juin. Le spectacle met en vedette Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Yara Shahidi, Stevie Wonder , Aly Raisman, Misty Copeland, Big Bird et plus encore.

Apple a également annoncé aujourd’hui le renouvellement de “Mythic Quest: Raven’s Banquet” pour la saison 2 avant son premier lancement le vendredi 7 février.

Toutes les émissions énumérées ci-dessus seront disponibles sur ‌Apple TV‌ +, au prix de 4,99 $ par mois ou gratuit pendant un an pour ceux qui ont récemment acheté un iPhone, iPad, Mac, iPod touch ou ‌Apple TV‌.

