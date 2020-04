Apple annonce l’iPhone SE avec la puce bionique A13

Aujourd’hui, Apple a annoncé la prochaine version de l’iPhone SE. Il est livré avec la puissante puce A13 Bionic, un écran Retina de 4,7 pouces et est disponible en noir, blanc et ROUGE (PRODUIT).

iPhone SE 2

À partir de 399 $ US

Disponible en précommande le vendredi 17 avril, commence à être expédiée le vendredi 24 avril

Les options de stockage sont de 64 Go, 128 Go et 256 Go

Tout comme les rumeurs le suggèrent, ce nouvel iPhone SE abandonne le design de type iPhone5 avec des bords plats. Il arbore désormais le même corps que l’iPhone 6/7/8 avec des bords incurvés. À l’intérieur, il a la puce A13 Bionic, qui est la même puce que celle de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro.

Apple dit qu’il améliore la durée de vie de la batterie de l’iPhone SE, qui se charge désormais sans fil et prend en charge la charge rapide, de sorte que vous pouvez obtenir jusqu’à 50% d’autonomie en 30 minutes. Il dispose également du Wi-Fi 6 avec LTE de classe Gigabit, ainsi que d’une eSIM pour les personnes qui ont besoin d’un téléphone à double SIM.

Lectures complémentaires

[Six Months (And a Bit) With The iPhone]

[Tim Cook Joins President Trump’s Committee on Reopening American Economy]