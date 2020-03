Apple annonce que la WWDC 2020 sera un événement exclusivement numérique qui aura lieu en juin

Apple a annoncé aujourd’hui que sa 31e conférence mondiale des développeurs sera un événement exclusivement numérique sans rassemblement physique en raison de la propagation continue du coronavirus dans le monde. L’événement en ligne uniquement aura lieu en juin.

Apple détient normalement la WWDC au McEnery Convention Center à San Jose, en Californie, mais la région a vu plusieurs cas de coronavirus et Apple annule l’événement physique car on ne sait pas si l’infection sera toujours un problème pendant les mois d’été.

Apple affirme que le nouvel événement en ligne sera “rempli de contenu” pour les consommateurs, la presse et les développeurs. Des millions de développeurs créatifs et innovants bénéficieront d’un accès anticipé à de nouveaux logiciels et pourront dialoguer avec les ingénieurs d’Apple.

“Nous livrons la WWDC 2020 en juin de manière innovante à des millions de développeurs à travers le monde, réunissant toute la communauté des développeurs avec une nouvelle expérience”, a déclaré Phil Schiller, vice-président senior du marketing mondial d’Apple. “La situation actuelle de la santé nous a obligés à créer un nouveau format” WWDC 2020 “qui offre un programme complet avec une présentation en ligne et des sessions, offrant une excellente expérience d’apprentissage pour l’ensemble de notre communauté de développeurs, partout dans le monde. Nous partagerons tous les détails dans les semaines à venir. “

«Avec tous les nouveaux produits et technologies sur lesquels nous travaillons,« WWDC 2020 »va être important», a déclaré Craig Federighi, vice-président directeur d’Apple en génie logiciel. “J’attends avec impatience que nos développeurs mettent la main sur le nouveau code et interagissent de manière entièrement nouvelle avec les ingénieurs Apple qui élaborent les technologies et les cadres qui façonneront l’avenir sur toutes les plates-formes Apple.”

Bien qu’il n’y aura pas d’événement physique à San Jose, Apple tiendra une conférence en ligne pour dévoiler de nouveaux produits logiciels (et peut-être matériel). Nous nous attendons à ce qu’Apple dévoile iOS 14, iPadOS 14, macOS 10.16, tvOS 14 et watchOS 7.

Pour le moment, on ne sait pas si Apple dévoilera de nouveaux matériels en juin, mais des produits tels que le MacBook Pro et le MacBook Air devraient recevoir des mises à jour cette année, il est donc possible que nous puissions voir quelques mises à jour matérielles.

Apple mettra également à disposition des sessions de développement et de nouvelles informations sur les systèmes d’exploitation à venir via le site Web des développeurs Apple ou l’application WWDC dédiée pour iPhone, iPad et Apple TV.

Apple prévoit de fournir des informations supplémentaires sur l’événement d’ici à juin par le biais d’un e-mail, dans l’application Apple Developer et sur le site Web Apple Developer.

En plus d’annoncer l’événement uniquement numérique d’aujourd’hui, Apple s’est également engagé à faire un don de 1 million de dollars aux organisations locales de San Jose pour compenser la perte de revenus associée résultant du format en ligne «WWDC 2020».

Apple n’est pas la première grande entreprise à annuler un événement majeur pour les développeurs. Les conférences des développeurs F8 et I / O de Facebook ont ​​également été annulées en raison du coronavirus.

