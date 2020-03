Apple annonce un nouvel iPad Pro avec LiDAR et Magic Keyboard

Apple a annoncé la sortie d’un nouvel iPad Pro ce matin, doté d’une puce A12Z Bionic, d’une caméra Ultra Wide et d’un scanner LiDAR pour détecter la profondeur. De plus, il y a un nouveau clavier avec un trackpad et des touches rétro-éclairées.

iPad Pro 2020

L’iPad Pro 11 pouces commence à 799 $ US pour le modèle Wi-Fi et à 949 $ US pour le modèle Cellular.

L’iPad Pro 12,9 pouces commence à 999 $ US pour le modèle Wi-Fi et à 1149 $ US pour le modèle cellulaire.

Le clavier magique sera disponible à l’achat en mai pour 299 $ US (iPad Pro 11) et 349 $ US (iPad Pro 12.9)

Le nouveau Magic Keyboard présente une toute nouvelle conception flottante avec réglage de l’angle, des touches rétroéclairées et un trackpad. Il sera disponible à l’achat en mai. iPadOS 13.4, qui sortira le 24 mars, ajoute la prise en charge du trackpad et les gestes multi-touch sur un trackpad.

Pendant ce temps, la puce A12Z Bionic a un processeur graphique à huit cœurs, une architecture thermique améliorée et des contrôleurs de performances optimisés. Il dispose également d’un processeur à huit cœurs, avec un moteur neuronal pour des performances rapides et un apprentissage automatique.

Les nouveaux appareils photo de ces modèles ont un appareil photo 12MP Wide pour les photos et les vidéos 4K, avec un appareil photo 10MP Ultra Wide qui peut effectuer un zoom arrière deux fois pour une vue plus large. Le scanner LiDAR peut mesurer la distance aux objets jusqu’à 5 mètres de distance, avec des vitesses de «nano-seconde». Les développeurs peuvent utiliser le scanner avec une nouvelle API Scene Geometry ajoutée par Apple à ARKit.

Ces nouveaux modèles disposent également de cinq microphones qui, selon Apple, sont de qualité studio. L’audio à quatre haut-parleurs peut s’adapter automatiquement à la façon dont vous positionnez votre iPad Pro.

