Apple annonce une nouvelle application et un nouveau site Web COVID-19

Apple a lancé une nouvelle application et un site Web COVID-19 informés par les informations du CDC.

Dans un communiqué de presse, Apple a déclaré:

Apple a publié aujourd’hui un nouvel outil de dépistage et un ensemble de ressources pour aider les gens à rester informés et à prendre les mesures appropriées pour protéger leur santé pendant la propagation de COVID-19, sur la base des dernières directives du CDC. Le nouveau site Web COVID-19 et l’application COVID-19 disponible sur l’App Store ont été créés en partenariat avec le CDC1, le Coronavirus Task Force et la FEMA pour permettre aux gens de tout le pays d’obtenir facilement des informations et des conseils fiables à un moment où les États-Unis ressentent le lourd fardeau de COVID-19.

L’application et le site Web COVID-19 permettent aux utilisateurs de répondre à une série de questions sur les facteurs de risque, l’exposition récente et les symptômes pour eux-mêmes ou un proche. À leur tour, ils recevront des recommandations du CDC sur les prochaines étapes, y compris des conseils sur l’éloignement social et l’auto-isolement, comment surveiller étroitement les symptômes, si un test est recommandé ou non à ce stade, et quand contacter un médecin. Ce nouvel outil de dépistage est conçu pour être une ressource pour les individus et ne remplace pas les instructions des fournisseurs de soins de santé ou les conseils des autorités sanitaires nationales et locales.

L’application et le site Web offrent également un accès à des ressources pour aider les gens à rester informés et à obtenir le soutien dont ils ont besoin. Les utilisateurs recevront des réponses aux questions fréquemment posées au sujet de COVID-19, y compris qui est le plus à risque et comment reconnaître les symptômes. En outre, ils apprendront les informations les plus à jour du CDC comme les meilleures pratiques pour se laver les mains, désinfecter les surfaces et surveiller les symptômes.

L’application et le site Web fourniront des conseils et des informations, y compris les mesures appropriées à prendre pour protéger votre santé.

Vous pouvez accéder au site Web ici et l’application peut être téléchargée sur iOS maintenant, Apple COVID-19

Sur le site Web, vous pouvez accéder à un outil de dépistage qui vous posera des questions sur les symptômes, l’âge, les conditions de santé, les voyages et votre exposition aux zones où COVID-19 est répandu. Le site Web a été développé avec le CDC, la Maison Blanche et la FEMA. L’application remplira une fonction similaire et propose également les meilleures pratiques pour le lavage des mains, l’éloignement social, la mise en quarantaine, la surveillance des symptômes et plus encore.

Vous pouvez lire le communiqué de presse complet ici.

