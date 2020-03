Apple annule aujourd’hui lors des sessions Apple à Seattle et San Francisco

Apple a été contraint d’annuler ses sessions Today at Apple à Seattle et San Francisco au milieu de plus de perturbations causées par l’épidémie de coronavirus.

Tel que rapporté par MacRumors:

Apple a annulé toutes ses sessions Today at Apple dans les magasins Apple de Seattle et de la baie de San Francisco, deux des endroits aux États-Unis qui connaissent certaines des pires épidémies de coronavirus.

La recherche de sessions Today at Apple dans la SF Bay Area ou aux alentours de Seattle fournit des résultats qui indiquent qu’il n’y a actuellement aucun cours disponible. Apple a également annulé tous les programmes Field Trip, ce qui a permis aux enseignants d’emmener les élèves dans les Apple Stores.

Apple a envoyé des avis aux magasins de ces régions leur demandant d’annuler toutes les sessions du 8 au 29 mars, selon une source “Apple Retail” qui a parlé à MacRumors. Apple a également annulé Today at Apple sessions en Italie.

Comme iMore l’a rapporté vendredi, Apple a récemment été contraint d’annuler toutes ses sessions Today At Apple dans toute l’Italie jusqu’au 19 mars. Cette annulation semble avoir été prolongée jusqu’au 21 mars au moins.

Selon le rapport, Apple a également stipulé que les magasins effectuent un nettoyage supplémentaire des produits d’affichage et a réduit le nombre de chaises dans son Genius Bar pour réduire la densité de la clientèle.

L’épidémie de coronavirus continue d’affecter les opérations mondiales d’Apple, en Chine, elle a été obligée de fermer tous ses magasins de détail pendant plusieurs semaines, quatre d’entre eux sont toujours fermés et le sont depuis le 1er février.

Comme mentionné, Aujourd’hui chez Apple dans les régions de Seattle et de San Francisco cessera jusqu’au 29 mars au moins. Si vous aviez déjà planifié ou envisagé de visiter un magasin potentiellement touché par des fermetures ou un programme limité, vous devriez certainement consultez le site Web du magasin avant de faire quoi que ce soit d’autre.