Apple annule l’événement du 31 mars

Il n’avait pas encore été confirmé, mais des rumeurs faisaient état d’un événement pour Apple le 31 mars, mais il pourrait maintenant avoir été annulé (via Cult of Mac).

Événement du 31 mars

Une source anonyme a informé Cult of Mac de l’annulation, affirmant qu’Apple craignait de rassembler un grand nombre de personnes dans un espace confiné. Selon les rumeurs, l’événement inclurait des produits comme l’iPhone 9, le nouvel iPad Pro et une version probable d’iOS 13.4.

Un facteur majeur dans la décision d’Apple a été l’interdiction par le comté de Santa Clara des rassemblements publics avec 1000 personnes ou plus. Un autre facteur a été les retards de la chaîne d’approvisionnement auxquels l’entreprise est confrontée en Chine en raison du coronavirus.

