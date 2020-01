Apple annule son plan de chiffrement iCloud en raison du FBI

Apple avait prévu d’introduire un chiffrement de bout en bout pour les sauvegardes iCloud, mais l’a annulé il y a deux ans après que le FBI s’est plaint (via .).

Chiffrement iCloud

Les données stockées dans iCloud sont cryptées, mais de manière à ce qu’Apple puisse toujours accéder à ces données sur demande des forces de l’ordre ou pour aider les utilisateurs à se reconnecter à leur compte. La page de présentation de la sécurité d’Apple indique que seule une quantité limitée de données est chiffrée de bout en bout:

Données personnelles

Données de santé

Porte-clés iCloud

Informations de paiement

Vocabulaire appris par clavier QuickType

Temps d’écran

Données Siri

Mots de passe Wi-Fi

Si les données sont chiffrées de bout en bout, Apple ne serait pas en mesure de les partager avec des organismes chargés de l’application des lois comme le FBI. Et le FBI s’est plaint, disant qu’une telle décision «nuirait aux enquêtes».

… La société ne voulait pas risquer d’être attaquée par des fonctionnaires pour avoir protégé des criminels, poursuivie pour avoir déplacé des données auparavant accessibles hors de portée des agences gouvernementales ou utilisée comme excuse pour une nouvelle législation contre le chiffrement.

C’est une ligne fine qu’Apple parcourt, et comme nous pouvons le voir dans ses rapports sur la transparence, à titre d’exemple de janvier à juin 2019, la société partage régulièrement jusqu’à 90% des données à la demande du gouvernement américain.

