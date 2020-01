Apple appelle l’UE à mettre fin aux trolls des brevets

Apple, avec Microsoft, BMW et une coalition d’autres entreprises, a exhorté l’UE à prendre des mesures contre les trolls des brevets (via Finacial Times). Ils en ont fait la demande par lettre au nouveau commissaire européen en charge de la politique industrielle du bloc, Itsry Breton.

L’UE est invitée à arrêter les brevets des trolls «jouant avec le système»

Au total, 35 entreprises et quatre groupes industriels ont signé la lettre. Ils ont demandé à l’UE d’arrêter les trolls des brevets «jouant avec le système». La lettre disait:

Nous exhortons le commissaire (Thierry) Breton à rédiger un ensemble de lignes directrices pour remédier aux déséquilibres dans le système des brevets – en particulier des lignes directrices qui soutiennent l’application d’une exigence de proportionnalité dans l’application des brevets par les juges à travers l’Europe, comme l’exige le droit de l’UE.

Fight Back Home

En plus d’essayer de s’opposer aux trolls des brevets dans l’UE, Apple a fait face à un certain nombre de cas de trolls de brevets chez lui aux États-Unis. Récemment, elle a déposé une plainte antitrust aux côtés d’Intel. Les entreprises ont allégué que Fortress Investment Group, qui fait partie de Softbank, avait collecté des brevets afin de poursuivre des entreprises technologiques. Cependant, Fortress s’est dite «confiante» de son approche juridique et commerciale.