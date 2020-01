Apple apporte l’application Reality Converter AR à macOS

Apple publie une version bêta d’une application appelée Reality Converter. Il aide les développeurs à travailler avec des fichiers USDZ, qui est le format de fichier AR d’Apple.

Convertisseur de réalité

Apple a publié une application iOS en septembre 2019 appelée Reality Composer, et il semble que Reality Converter ait les mêmes fonctions ou des fonctions similaires.

La nouvelle application Reality Converter facilite la conversion, la visualisation et la personnalisation des objets USDZ 3D sur Mac. Glissez-déposez simplement les formats de fichiers 3D courants, tels que .obj, .gltf et .usd, pour afficher le résultat USDZ converti, personnaliser les propriétés des matériaux avec vos propres textures et modifier les métadonnées des fichiers. Vous pouvez même prévisualiser votre objet USDZ dans diverses conditions d’éclairage et d’environnement grâce aux options IBL intégrées.

Vous pouvez télécharger la version bêta de Reality Converter ici et voir des exemples de modèles 3D à l’aide de l’USDZ ici.

