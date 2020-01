Apple Arcade: Outlanders est un jeu de survie amusant

J’ai décidé de me réinscrire à Apple Arcade et j’ai trouvé un petit jeu de survie amusant appelé Outlanders. C’est un mélange de stratégie et de simulation où vous contrôlez les villes et assurez-vous qu’elles ont suffisamment de nourriture, tout en construisant d’autres choses pour atteindre les objectifs.

Spécifications Outlanders

Âge: 12+

Catégorie: Stratégie

Joueurs: 1

Développeur: Pomelo Games

Taille: 390,9 Mo

Outlanders Gameplay

Il existe plusieurs niveaux; Je ne sais pas combien mais j’ai récemment atteint le niveau quatre. À chaque niveau, le chef de la ville a un objectif spécifique appelé Mission, ainsi que des objectifs facultatifs. Au premier niveau, vos villageois doivent produire autant de planches de bois pour réparer leur navire. Au deuxième niveau, vous devez construire trois fermes et produire autant de tomates, ainsi qu’une population spécifique.

Il existe divers bâtiments que vos villageois peuvent construire, comme des routes, des maisons, des fermes, des scieries, des cabanes de bûcherons, etc. Chaque bâtiment a des besoins en ressources différents. Pour construire une maison raffinée, vous aurez besoin de planches en bois, mais pour obtenir des planches en bois, vous aurez besoin d’une scierie et pour obtenir une scierie, vous devrez construire une base de bûcheron pour obtenir du bois. Oh, et vous devrez affecter des villageois comme ouvriers du bâtiment.

Cependant, vous commencez avec une quantité limitée de ressources, dans une zone commune appelée le stock. Il s’agit d’une zone où les ressources sont placées après que les villageois les ont collectées.

C’est là que la stratégie entre en jeu. La construction des structures prend du temps et chaque bâtiment peut avoir jusqu’à quatre travailleurs. Le nombre de villageois que vous avez est limité, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’ils aient des enfants, et bien sûr, vous devrez attendre qu’ils grandissent avant de pouvoir travailler. Plus de travailleurs dans un bâtiment signifie moins de travailleurs dans un autre.

Par exemple, pour nourrir les villageois, vous devez construire une base de fourrage pour que les travailleurs ramassent les champignons rouges de la forêt. Si plus de travailleurs sont affectés à la base, les champignons seront ramassés plus rapidement. Une fois les champignons épuisés, vous n’avez pas besoin d’autant de travailleurs que vous pouvez les affecter ailleurs.

Les bâtiments de collecte de ressources ont une portée limitée dans laquelle les travailleurs peuvent collecter des ressources. Vous pouvez appuyer sur le bâtiment pour voir sa portée. Vous ne pouvez pas déplacer des bâtiments, donc une fois les ressources épuisées, vous devez construire une autre base dans une zone avec des ressources. Mais votre espace global est limité et les ressources comme les champignons et les arbres sont limitées. Je pense que les champignons repoussent mais lentement. Vous aurez donc besoin de ressources autonomes comme les fermes.

Les champignons ont besoin d’arbres pour pousser et vous avez besoin d’arbres pour le bois. Plus vous abattez d’arbres, moins vous avez de champignons et les arbres ne repoussent pas. Il vaut donc mieux construire une ferme et faire pousser des tomates ou du blé rapidement pour avoir une autre source de nourriture. Les jours passent vite et les villageois marchent lentement (la construction de routes les accélère) et ils ne travaillent pas la nuit. Il y a un bouton d’avance rapide pour accélérer le temps et un bouton de lecture / pause.

Mais je ne trouve pas que ce soit un jeu stressant. Il y a une belle bande sonore et vous pouvez entendre des oiseaux gazouiller en arrière-plan. Si vous écoutez attentivement la nuit, vous pouvez entendre une sorte d’animal gémir en arrière-plan.

Il y a quelques choses que je n’aime pas. Sur un iPhone, vous ne pouvez jouer qu’en mode portrait, ce qui me semble gênant. L’interface utilisateur occupe également une grande partie de l’écran, même sur mon iPad. Il y a une grande barre blanche en haut et en bas au milieu. Mais dans l’ensemble, c’est un jeu de survie amusant, et j’espère que le développeur ajoutera de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux niveaux. Et la chasse comme autre source de nourriture? Il est temps de poursuivre cet animal rugissant.

Entreprise: Pomelo Games

Liste des prix: Gratuit

Prix ​​du vendeur: 4,99 $ US pour Apple Arcade

Nécessite iOS 13.0 ou une version ultérieure

Évaluation:

On aime ca. Vous devriez l’obtenir.

Avantages:

Stratégie simple

Musique relaxante