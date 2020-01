Apple aurait abandonné son projet de déployer des sauvegardes iCloud chiffrées de bout en bout, apparemment en raison de la pression du FBI

Selon un rapport de ., Apple a abandonné son intention de publier une version chiffrée de bout en bout des sauvegardes iCloud après avoir fait face à des plaintes du FBI qui a déclaré à Apple que cela entraverait leurs enquêtes.

Le rapport indique qu’Apple travaillait sur la fonctionnalité il y a plus de deux ans, mais les employés ont plus tard été informés que «légalement l’a tué, pour des raisons que vous pouvez imaginer». En 2016, en fait, le New York Times et le Financial Times ont déclaré qu’Apple développait des fonctionnalités de chiffrement de bout en bout plus complètes.

Le chiffrement de bout en bout fonctionne en créant une clé de chiffrement basée sur des facteurs qui ne sont pas stockés sur le serveur. Cela peut signifier emmêler la clé avec un mot de passe utilisateur ou une clé cryptographique stockée sur le matériel de l’iPhone ou de l’iPad local. Même si quelqu’un piratait le serveur et avait accès aux données, les données ressembleraient à du bruit aléatoire sans avoir la clé intriquée pour le décoder.

Apple stocke actuellement les sauvegardes iCloud de manière non cryptée de bout en bout. Cela signifie que la clé de déchiffrement est stockée sur les serveurs d’Apple. Si une entité policière vient à Apple avec une citation à comparaître, alors la société doit remettre toutes les données iCloud – y compris la clé de déchiffrement. Cela a d’autres cycles de ramifications. Par exemple, alors que le service iMessage est chiffré de bout en bout, les conversations stockées dans une sauvegarde iCloud ne le sont pas.

Dans le cas du tireur de Pensacola, très médiatisé, Apple a déclaré avoir remis des gigaoctets d’informations iCloud (probablement constituées principalement de photos d’utilisateurs) lorsque le procureur général Barr a critiqué la société pour ne pas en faire assez pour aider.

. dit qu’il est possible que d’autres facteurs aient conduit à la décision de renoncer à l’initiative, comme la crainte que les clients autorisent accidentellement des sauvegardes de bout en bout sans en réaliser les conséquences, puis oublient leur mot de passe et perdent tout accès à des informations personnelles importantes comme leur photothèque.

Comme indiqué sur cette page Web, Apple utilise le chiffrement de bout en bout de manière sélective. Les données telles que la base de données d’intégrité ou la configuration d’accueil, le trousseau iCloud et les mots de passe WiFi sont stockés sous une forme chiffrée de bout en bout. Cependant, les catégories d’informations les plus personnelles et les plus sensibles comme les e-mails, les photos et les fichiers iCloud Drive n’offrent pas ce niveau de sécurité supplémentaire, même en option pour ceux qui le souhaitent. Les messages sont également stockés à l’aide du chiffrement de fin de session, mais comme indiqué précédemment, cela est annulé si l’utilisateur a également activé la sauvegarde iCloud.

