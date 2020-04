Apple aurait acquis NextVR pour 100 millions de dollars

Apple prévoit d’acquérir la société de réalité virtuelle basée en Californie NextVR dans le cadre d’un accord d’une valeur estimée à 100 millions de dollars, a rapporté . ce week-end.

NextVR est une entreprise qui combine la réalité virtuelle avec le sport, la musique et le divertissement, offrant des expériences VR pour regarder des événements en direct sur des casques VR de PlayStation, HTC, Oculus, Google, Microsoft et d’autres fabricants.

NextVR a établi des partenariats avec la NBA, Wimbledon, Fox Sports, la WWE et plus, selon le site Web NextVR. NextVR possède également plus de 40 brevets, dont certains sont liés à la mise à l’échelle du streaming vidéo qui pourrait intéresser Apple.

La société du comté d’Orange, en Californie, a connu des difficultés ces dernières années, n’ayant pas réussi à obtenir le financement de la série C en 2019, ce qui a entraîné une réduction de 40% du personnel.

Bien qu’Apple n’ait pas encore conclu l’acquisition ou confirmé son intention d’acheter NextVR, . indique qu’une société écran formée cette année, qui serait Apple, embauche la plupart des ingénieurs de NextVR. Les employés de NextVR auraient également été informés qu’ils devront déménager du sud de la Californie à Cupertino.

Au cours des dernières années, des rumeurs ont indiqué qu’Apple explore plusieurs options de casques de réalité augmentée, virtuelle et mixte, et a une sorte de projet de casque AR / VR en cours.

Un concept de lunettes intelligentes

La plupart des rumeurs ont fusionné autour de “lunettes intelligentes” de réalité augmentée qui fonctionneraient comme un accessoire iPhone, mais il y a également eu des rumeurs de travail sur un casque VR beaucoup plus puissant qui comporterait un écran 8K pour chaque œil et qui serait sans attaches depuis un ordinateur ou un smartphone.

Apple semble travailler sur plus d’un projet AR / VR, mais c’est difficile à dire car il y a sans aucun doute de nombreux modèles de prototypes. Les rumeurs actuelles suggèrent qu’un casque AR / VR pourrait être publié dès 2021.

.