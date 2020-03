Apple aurait envisagé d’acquérir Plessey, fabricant d’affichage en réalité augmentée

Apple a récemment envisagé d’acquérir la société britannique Plessey Semiconductors, un fabricant d’écrans micro-LED pour les appareils de réalité augmentée, selon The Information.

Un extrait du rapport paywalled: Facebook a conclu un accord pour acheter tous les écrans de réalité augmentée fabriqués par la firme britannique Plessey, alors que le réseau social cherche à construire des lunettes AR capables de superposer des objets virtuels sur le monde réel. L’accord pourrait donner à Facebook un avantage sur Apple, qui a récemment envisagé d’acheter Plessey, l’un des rares fabricants d’écrans AR, selon deux personnes familières avec le sujet.Apple a exprimé un profond intérêt pour la réalité augmentée ces dernières années, faisant un poussée majeure dans l’espace avec des cadres comme ARKit et RealityKit, des outils créatifs comme Reality Composer et Reality Converter, et du matériel comme le scanner LiDAR sur le nouvel iPad Pro et probablement certains modèles d’iPhone 12.

Plusieurs rapports ont indiqué qu'Apple prévoyait de lancer un casque AR / VR combiné d'ici 2021 ou 2022, suivi d'une paire de lunettes AR plus élégante en 2022 ou 2023. La semaine dernière, MacRumors a obtenu une photo d'un contrôleur de type HTC Vive Focus qu'Apple semble utiliser pour tester son casque AR / VR.

Apple aurait envisagé d'acquérir le fabricant d'affichage en réalité augmentée Plessey

