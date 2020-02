Apple aurait lancé un autre nouvel appareil 5G aux côtés de l’iPhone 12 5G – .

Apple devrait largement lancer ses premiers iPhones 5G cette année, la gamme complète de l’iPhone 12 étant censée venir avec des modems prêts pour la 5G. Aucun des téléphones iPhone 11 ne prend en charge la nouvelle technologie de réseau sans fil, ce qui est conforme à la stratégie d’Apple concernant les nouvelles normes de télécommunications. Le premier iPhone ne prenait même pas en charge la 3G, et Apple n’était pas pressé de prendre en charge la connectivité 4G lors du lancement du LTE il y a des années. De nouveaux rapports affirment désormais que la gamme iPhone 12 ne sera pas le seul appareil 5G d’Apple en 2020, car les versions cellulaires des tablettes iPad Pro de nouvelle génération sont également censées prendre en charge la 5G.

Les nouvelles proviennent de plusieurs rapports de Digitimes, une source qui n’a pas toujours été correcte dans ses affirmations concernant les futurs produits Apple.

Les puces A14 de 5 nm d’Apple alimenteraient les modèles iPhone et iPad Pro de cette année. Le modem Snapdragon X55 5G de Qualcomm prend en charge les technologies mmWave et sub-6GHz. Le premier est la version 5G qui offre une vitesse rapide sur de courtes distances, c’est pourquoi les premières cartes de couverture 5G semblent si sombres en ce moment. Le sous-6 GHz, quant à lui, est la norme 5G plus lente qui couvrira les zones suburbaines et rurales.

Le premier rapport de Digitimes indique que l’iPhone 12 et l’iPad Pro seront dévoilés en septembre, tandis que le second affirme seulement que les iPads 5G arriveront au cours du second semestre. La deuxième histoire dit également que les caméras 3D Time-of-Flight (ToF) qui peuvent être utilisées pour la réalité augmentée (AR) seront incluses dans tous les iPhones 5G et iPads prêts à être lancés cette année.

Il est possible qu’Apple dévoile le nouvel iPad Pro en mars, ce que nous avons entendu par le passé. Ensuite, les versions 5G des nouveaux modèles iPad Pro pourraient faire leurs débuts lors de l’événement iPhone 12 en septembre.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

