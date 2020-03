Apple autorisant les annonces dans les notifications push est un chemin qu’il vaut mieux ne pas parcourir

Apple a récemment mis à jour ses directives pour les développeurs, et en particulier, nous devons prêter attention aux modifications des règles relatives aux notifications. Parce qu’ils sont assez dégoûtants, et c’est sur une route que j’aimerais qu’Apple ne marche pas.

Les développeurs pourront utiliser les notifications pour les promotions ou le marketing direct grâce aux modifications apportées à la section 4.5.4.

La section 4.5.4 se lit désormais ainsi:

4.5.4 Les notifications push ne doivent pas être nécessaires au fonctionnement de l’application et ne doivent pas être utilisées pour envoyer des informations personnelles ou confidentielles sensibles. Les notifications push ne doivent pas être utilisées à des fins de promotion ou de marketing direct, sauf si les clients ont explicitement choisi de les recevoir via la langue de consentement affichée dans l’interface utilisateur de votre application, et que vous fournissez une méthode dans votre application pour qu’un utilisateur puisse refuser de recevoir de tels messages. L’abus de ces services peut entraîner la révocation de vos privilèges.

Écoutez, cela ressemble vraiment à un genre de chose, et mon instinct dit que permettre la publicité dans les notifications est dégoûtant. C’est déjà assez dommage qu’Apple annonce l’utilisation de notifications dans ses propres applications (surtout lorsque vous n’êtes pas abonné à ses services), mais le permettre aux développeurs me met maintenant mal à l’aise.

Nous sommes surchargés de publicité ces jours-ci. Nous n’en avons pas besoin de plus, en particulier pour un appareil qui est toujours sur nous. C’est une chose de rencontrer beaucoup d’annonces sur le Web, par exemple sur votre Mac. Les avoir sur un appareil que vous avez toujours avec vous, bourdonnant ou émettant un bip tout le temps, est hostile à l’utilisateur.

Il y a certainement des développeurs qui n’utiliseront pas cette fonctionnalité. Et il y aura des développeurs qui l’utiliseront avec parcimonie, ou peut-être même de manière inventive qui améliorera votre expérience. Si un jeu préféré obtient un nouveau contenu ou met quelque chose en vente, alors bien sûr, cela ne me dérangerait pas de le savoir.

Mais vous et moi savons tous les deux que vous allez voir entreprise après que l’entreprise essaie d’abuser de ce système. Ventes, nouveau contenu, oh, et avez-vous pensé à passer à un abonnement premium? Vous devriez vraiment passer à un abonnement premium.

Maintenant, certains pourraient dire que j’exagère. Après tout, les nouvelles règles stipulent que vous ne pouvez pas envoyer ces notifications à moins que les utilisateurs ne les aient explicitement acceptés. Il doit y avoir un langage de consentement explicite et une désactivation facile. Eh bien, excusez-moi si je ne fais pas confiance à un système de vérification des applications qui se coupe régulièrement les fils.

Je mettrais de l’argent réel sur les mauvais acteurs qui échappent à ces dispositions. Peut-être qu’ils seront capturés tout de suite. Peut-être pas. Ce sera peut-être une grande entreprise, comme Facebook, qui dit: “Non, nous allons le faire de cette façon, et si vous essayez de nous faire changer, nous partirons.”

Mais aussi, les gens tapent souvent simplement «Oui» ou «D’accord» ou «Continuer» sur les fenêtres contextuelles de leurs téléphones. Ils ne lisent pas assez attentivement. Ils autoriseront ce type de notifications, presque accidentellement, et la prochaine chose que vous savez, ils seront spammés par les mauvais acteurs de l’App Store qu’ils ont installés sur leur téléphone.

Ils devraient peut-être lire les choses plus attentivement. Mais le genre de gens qui abuseront de ce système savent qu’ils ne le feront pas et ils en profitent. Beaucoup de gens sont impatients. Cela ne signifie pas qu’ils le méritent lorsque quelqu’un en profite parce qu’ils n’ont pas lu les petits caractères.

Et que dire que ces règles ne seront plus assouplies quelque part dans le futur? Les arguments de pente glissante sont une erreur à coup sûr. Pourtant, je pense que nous avons tous été gravement brûlés au moins une fois par une entreprise en qui nous avons confiance, donc je ne pense pas que nous puissions faire entièrement confiance à Apple ici pour tenir cette ligne particulière, surtout quand ils ne l’ont même pas la ligne précédente pour eux-mêmes.

Le monde n’a pas besoin d’opportunités supplémentaires pour nous faire de la publicité. Gardez-le confiné dans votre application. Ouvrir cette porte n’est pas la bonne décision d’Apple, et je ne suis pas excité de voir comment certains développeurs en profiteront.

Mais qu’est ce que tu penses? Considérez-vous cela comme un mauvais signe, ou ceux parmi nous s’inquiètent-ils que cela le surpasse? Faites le nous savoir dans les commentaires.

