Apple bloque les rétrogradations vers iOS 13.2.3 après la sortie la semaine dernière d'iOS 13.3

Apple ce soir a tranquillement cessé de signer iOS 13.2.3 et iPadOS 13.2.3 suite à la sortie d'iOS 13.3 la semaine dernière. Cela signifie qu'il n'est plus possible de rétrograder depuis iOS 13.3.

Maintenant qu'Apple a cessé de signer iOS 13.2.3, cela signifie que personne ne peut rétrograder d'iOS 13.3 vers cette version via iTunes / Finder. Le retour aux anciennes versions d'iOS est courant pour les membres de la communauté du jailbreak et peut parfois également être utile pour les utilisateurs qui rencontrent des bogues importants après la mise à jour vers la dernière version d'iOS.

Apple veut généralement autant d'utilisateurs que possible sur la dernière version d'iOS pour des raisons de sécurité. Le plus souvent, cela garantit également que les utilisateurs bénéficient de l'expérience la plus stable actuellement disponible.

iOS 13.3 a été publié la semaine dernière avec des limites de communication sur le temps d'écran, de nouvelles options de personnalisation, etc. Par exemple, iOS 13.3 inclut un nouveau paramètre qui vous permet de désactiver les autocollants Memoji et Animoji de toujours apparaître sur le clavier emoji. Il existe également un support pour les clés de sécurité FIDO2 sur Lightning, USB ou NFC dans Safari.

Apple teste désormais la version bêta d'iOS 13.3.1, qui se concentre sur les corrections de bogues et l'amélioration des performances.

