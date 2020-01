Apple brevète un superbe design iMac fabriqué à partir d’une seule pièce de verre

Un superbe nouveau brevet de pomme a révélé comment il pourrait un jour créer un iMac à partir d’une seule pièce de verre incurvé.

Le brevet est intitulé “appareil électronique avec élément de boîtier en verre” et son résumé indique:

Un dispositif électronique peut comprendre un élément de boîtier en verre qui comprend une partie supérieure définissant une zone d’affichage, une partie inférieure définissant une zone d’entrée et une partie de transition joignant la partie supérieure et la partie inférieure et définissant une surface incurvée continue entre la partie supérieure et la partie inférieure. Le dispositif électronique peut comprendre un affichage couplé à l’élément de boîtier en verre et configuré pour fournir une sortie visuelle au niveau de la zone d’affichage. Le dispositif électronique peut comprendre un dispositif d’entrée couplé à l’élément de boîtier en verre et configuré pour détecter des entrées dans la zone d’entrée. Le dispositif électronique peut comprendre une structure de support couplée à l’élément de boîtier en verre et configurée pour supporter le dispositif informatique.

La conception est essentiellement une seule pièce de verre, incurvée en bas pour créer une plate-forme sur laquelle l’iMac se tient. L’écran serait intégré dans le verre et l’ensemble du cadre serait soutenu par un coin, qui abriterait tous les composants de l’iMac et servirait de support.

Non seulement cela, le nouveau concept pourrait également être utilisé pour ancrer un MacBook en utilisant l’espace réservé à un clavier dans la section inférieure de l’appareil, comme le montre l’image ci-dessous. Il vous permettrait d’ancrer votre MacBook et d’utiliser votre clavier tout en profitant d’un affichage plus grand.

Bien sûr, ce n’est qu’un brevet et ce n’est pas une indication claire qu’Apple prévoit de créer un iMac qui ressemble à ceci de sitôt, voire peut-être jamais. Cela étant dit, il s’agit d’une conception très élégante et ambitieuse qui pourrait transformer l’informatique de bureau d’Apple.

