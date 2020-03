Apple Brevets Tech qui pourrait résoudre le plus gros problème avec les appareils pliables actuels

Comparaison des appareils photo: iPhone 11 Pro Max contre Samsung Galaxy S20 Ultra

Plus tôt cette semaine, nous avons acheté un Samsung Galaxy S20 Ultra et avons fait un aperçu des fonctionnalités pour voir s’il valait 1400 $, mais nous avons également pensé examiner de plus près le plus récent smartphone de Samsung pour voir comment les caméras se mesuraient aux caméras d’Apple. iPhone 11 Pro Max.

Le Galaxy S20 Ultra de Samsung, comme l’iPhone, a une configuration de caméra arrière à objectifs multiples. Il y a un appareil photo grand angle 108 mégapixels, un appareil photo ultra grand angle 12 mégapixels, un téléobjectif 48 mégapixels et un appareil photo DepthVision pour les portraits.

À titre de comparaison, l’iPhone est équipé d’un appareil photo ultra grand angle 12 mégapixels, d’un appareil photo grand angle 12 mégapixels et d’un téléobjectif 12 mégapixels.

Mode portrait

En ce qui concerne les photos en mode Portrait, le Galaxy S20 Ultra l’emporte grâce à ce capteur de profondeur. Il n’y a pas de différence majeure, mais les images provenant du S20 Ultra semblent plus nettes et la détection des contours est meilleure. L’iPhone gagne quand il s’agit de plage dynamique, et le S20 Ultra semble avoir un peu de désaturation dans certaines images, mais dans l’ensemble, le S20 Ultra remporte cette catégorie.

Tests de caméra standard

En ce qui concerne les photos standard utilisant les trois objectifs différents sur chaque appareil photo, nous avons en fait préféré les images de l’iPhone pour la plupart parce que l’iPhone offrait des couleurs plus équilibrées et une meilleure plage dynamique, mais avec les appareils photo haut de gamme des smartphones, beaucoup Préférence personnelle.

Le S20 Ultra semble surexposer les hautes lumières dans les images avec le soleil et les nuages, ce qui

