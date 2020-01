Apple brevette l’AIO iMac avec un clavier intégré en corps de verre

Le plus récent et le plus fin des ordinateurs portables d’Apple, le MacBook, dispose d’un nouveau clavier avec un mécanisme dans lequel ses touches n’ont presque aucune profondeur, ce qui signifie que l’appareil incorporera finement AIO Desktop en verre.

Récemment, Apple a breveté le bureau à écran tactile. Mais ce n’est pas un ordinateur de bureau tout-en-un ordinaire comme la gamme TouchSmart de HP ou la gamme IdeaCentre de Lenovo avec un écran tactile. Désormais, le brevet Apple révèle un boîtier d’écran avec deux pavés tactiles de clavier qui offrent une sensation tactile ou une apparence visuelle inférieures.

Ce futur iMac / PC de bureau couplé à un boîtier en verre présente une conception alternative avec des claviers séparables, un dispositif d’entrée couplé de manière fonctionnelle à l’écran et une feuille de verre. La partie incurvée du dispositif comprend une première partie définissant une zone d’affichage plane, une seconde partie définissant une zone d’entrée plane.

«Le US Patent & Trademark Office a publié une demande de brevet d’Apple concernant un iMac de bureau tout-en-un (AIO) de nouvelle génération fabriqué avec un corps en verre continu.» – Patently Apple

L’appareil pourrait être utilisé comme un système domotique qui comprend un écran OLED avec un clavier intégré. L’élément de logement peut comprendre d’autres caractéristiques physiques, des évidements, des saillies, des bordures, sur sa surface extérieure qui définissent et / ou délimitent des régions clés distinctes.

L’utilisateur du clavier intégré peut être en mesure de taper plus rapidement et n’a pas besoin de regarder le clavier pour aligner ses doigts sur les touches, ce qui fait moins d’erreurs car il peut sentir les bordures et les limites de chaque région de touche. Et avec l’accessoire de bureau MacBook, les utilisateurs peuvent avoir un écran plus grand pour travailler à la maison ou au bureau où le clavier se glisse dans l’accessoire de bureau.

Un brevet ne signifie pas que nous pourrons voir l’appareil de sitôt ou le voir du tout. Attendons jusque-là.