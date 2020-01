Apple Business Chat pour offrir un «nouveau niveau de personnalisation» aux clients de David’s Bridal

Apple Business Chat continue de se développer comme un moyen transparent pour les entreprises d’offrir une expérience client plus personnalisée et fluide. David’s Bridal est la dernière entreprise à travailler sur le support Apple Business Chat et prévoit être le premier de son secteur à le faire.

Apple Business Chat est devenu disponible en 2017 avec iOS 11. Nous avons vu des applications uniques, comme des arènes sportives offrant le service comme moyen de commander de la nourriture et des boissons et même des fournisseurs sans fil comme Sprint et T-Mobile l’utilisent pour le support client. Burburry, Four Seasons, Hilton, The Home Depot, Discover et Wells Fargo sont d’autres grands noms à adopter la plate-forme.

Désormais, David’s Bridal cherche à améliorer son propre service client avec l’aide d’Apple Business Chat associé à un autre service appelé LivePerson pour aider à la planification de mariage.

“Zoey” Concierge Bot propulsé par Apple Business Chat & LivePerson, apportera un nouveau niveau de personnalisation à l’expérience de planification de mariage et David’s Bridal est actuellement le SEUL détaillant de mariage à offrir ce service.

Zoey offrira une belle suite de fonctionnalités, y compris la prise de rendez-vous et même la connexion avec un expert de style en direct. Découvrez sa démonstration en action ci-dessous ou commencez une discussion avec Zoey ici.

Zoey aide les clients à réserver / modifier leurs rendez-vous, à trouver le lieu de mariage de David le plus proche, à mettre à jour les commandes / retours et peut même connecter les mariées à un expert en style pour trouver la robe de mariée de leurs rêves!

Zoey est optimisé par la plate-forme conversationnelle de LivePerson, LiveEngage, qui connecte les marques à Apple Business Chat. Cela signifie que toutes les mariées doivent faire pour commencer leur expérience de conciergerie avec des gants blancs est un message avec Zoey via l’application Messages d’Apple.

David’s Bridal, la principale autorité nationale en matière de mariage et d’occasion spéciale, a annoncé aujourd’hui le début de son expérience de messagerie pour les clients, dirigée par le concierge bot Zoey. La nouvelle solution, activée par le fournisseur mondial de solutions de commerce conversationnel LivePerson, offre aux clients une expérience de gant blanc via Apple Business Chat – une nouvelle façon pour les entreprises de se connecter aux clients en utilisant l’application Messages sur les produits Apple. David’s Bridal est un leader de l’industrie du commerce de détail dans le lancement de cette technologie et le seul détaillant de mariage à offrir ce service aujourd’hui.

La messagerie sur les appareils mobiles est devenue le canal préféré des clients de David’s Bridal, représentant désormais 45% du trafic total de leur centre de contact. L’expérience de messagerie dirigée par Zoey est optimisée par la plate-forme conversationnelle de LivePerson, LiveEngage, qui relie les marques aux canaux de messagerie et aux assistants vocaux. Au sein de LiveEngage, l’intelligence artificielle de LivePerson orchestre les agents humains et les bots pour offrir des expériences client exceptionnelles à grande échelle.

Zoey offre une véritable expérience omniprésente avec Apple Business Chat qui combine de manière transparente la technologie automatisée avec de vraies personnes, permettant aux clients de prendre des rendez-vous, d’envoyer des SMS à des stylistes pour résoudre rapidement des questions ou obtenir des conseils, et même passer des commandes sécurisées. David’s Bridal utilise également la nouvelle fonctionnalité de suggestions de chat dans iOS 13, qui offre la possibilité de démarrer une conversation Business Chat lorsqu’un client appuie pour appeler le service client de David’s Bridal. Si l’utilisateur choisit d’envoyer un message au lieu d’un appel, une conversation avec Zoey s’ouvrira instantanément dans l’application Messages. Avec Apple Business Chat, les clients peuvent envoyer des messages quand cela est pratique et reprendre les conversations là où ils se sont arrêtés, comme ils le feraient avec leurs amis et leur famille.

Le passage des appels vocaux à la messagerie a entraîné une augmentation remarquable du service client et des mesures d’efficacité opérationnelle, notamment:

•> 41% des clients ont choisi d’utiliser la messagerie plutôt que l’attente en attente

•> La messagerie a une tendance de plus de 60 NPS

•> Résolution de premier appel de 90% par rapport à 73% sur le canal vocal

•> Réduction des coûts d’exploitation du centre de contact de plus de 30%

•> Déplacement de 30% du trafic téléphonique de réservation de rendez-vous hors des magasins, libérant les employés pour offrir des expériences en personne exceptionnelles

“Suite au succès de l’introduction de l’option de messagerie pour nos clients, nous savions que nous allions toucher quelque chose de spécial”, a déclaré Holly Carroll, vice-présidente, service à la clientèle et opérations du centre de contact chez David’s Bridal. «En fait, nos clients ont tellement aimé l’option de chat Apple Business que, comme nous avons vu leurs commentaires arriver, nous avons décidé de remplacer notre adresse e-mail par l’option de message et d’accélérer notre déploiement de la fonctionnalité. Présenter Zoey en tant qu’expérience de conciergerie personnalisée était la prochaine étape logique pour aider nos clients à chaque étape de leur parcours événementiel afin qu’ils puissent se concentrer sur la jouissance de chaque instant de leurs expériences uniques. »

Zoey continuera d’évoluer au fil du temps avec des fonctionnalités qui aideront les clients à trouver leurs robes de rêve, de superbes accessoires et les cadeaux parfaits pour leurs occasions. Zoey aura également la possibilité de connecter les clients sans effort avec des partenaires qui représentent l’ensemble de l’écosystème de la planification d’événements – une véritable expérience de guichet unique.

“Nous sommes ravis de la réponse extrêmement positive à Zoey et de la façon dont David’s Bridal modifie la façon dont les mariées planifient leurs mariages, prouvant une fois de plus que si on leur donne la possibilité d’envoyer un message, les consommateurs l’adopteront de tout cœur”, a déclaré Manlio Carrelli, vice-président exécutif, Enterprise Business Group chez LivePerson. “Nous sommes fiers de mettre cette marque innovante en ligne avec Apple Business Chat et de fournir la technologie derrière Zoey.”

Apple Business Chat est disponible en version bêta pour les utilisateurs et les entreprises du monde entier, et est intégré à iOS 11.3 et supérieur. La nouvelle fonctionnalité de suggestions de chat est disponible à partir d’iOS 13.

Pour démarrer la messagerie avec Zoey, commencez une conversation Apple Business Chat ici.

Image du haut via David’s Bridal

