Apple CarPlay: mieux que Bluetooth

Dr. Mac’s Rants & Raves

Épisode # 373

Lorsque j’ai acheté ma Subaru Legacy en 2016, CarPlay d’Apple n’était pas disponible, même en option. Ma voiture est équipée du Bluetooth, ce qui me permet d’écouter de la musique ou des podcasts; entendre les instructions de navigation étape par étape et passer et recevoir des appels téléphoniques mains libres via l’autoradio.

J’étais satisfait de Bluetooth et de la commodité qu’il offrait jusqu’à hier, lorsque ma femme et moi avons échangé sa Jaguar 2005 mourante sur une Subaru Impreza 2018. Que puis-je dire? Elle a beaucoup aimé mon Legacy et a décidé que sa prochaine voiture serait aussi une Subaru.

En 2018, CarPlay était devenu un équipement standard sur la plupart des Subarus, donc notre nouvelle voiture (pour nous) a CarPlay. Et, après seulement quelques heures d’utilisation, je suis totalement jaloux.

Qu’est-ce que CarPlay, de toute façon?

Avant de comprendre pourquoi j’aime mieux CarPlay que Bluetooth, permettez-moi de vous dire ce qu’est CarPlay et ce qu’il fait. Lancé par Apple en 2014, CarPlay permet à l’écran tactile et au système audio de votre voiture d’agir comme un écran et un contrôleur pour votre iPhone 5 ou version ultérieure exécutant iOS 7.1 ou version ultérieure.

La première chose à noter est que Bluetooth est sans fil et CarPlay ne l’est pas, du moins pas dans la plupart des voitures aujourd’hui. Vous devez connecter votre iPhone via un câble USB vers Lightning. Wireless CarPlay arrive, mais il est nouveau et uniquement disponible sur une poignée de modèles de voitures haut de gamme 2019 et 2020 jusqu’à présent.

Avec ou sans fil, CarPlay est fantastique. Il utilise l’écran tactile beaucoup plus grand du tableau de bord de l’Impreza pour afficher un rendu personnalisé pour la voiture de l’écran de votre iPhone. Les icônes sont grandes et faciles à toucher; le texte est grand et facile à lire, et tout répond aux commandes vocales que vous pouvez activer via un bouton sur le volant.

CarPlay ne fonctionne pas avec toutes les applications, seulement celles conçues pour CarPlay. Mais cela inclut la plupart des applications que je veux en conduisant, y compris les cartes, la musique, les podcasts, les livres audio d’Apple et d’autres, ainsi que des applications tierces telles que Spotify, Audible, NPR One, Google Maps, Overcast, Sirius XM Radio, Tidal , MLB At Bat, et plus encore.

La meilleure partie de CarPlay (pour moi)

Une chose que j’aime vraiment, c’est d’avoir à l’écran des boutons géants «avance rapide de 30 secondes» et «rembobinage de 30 secondes» pour les podcasts et les livres audio.

Une autre chose que j’aime, c’est que l’application Maps s’affiche sur l’écran de mon tableau de bord quatre fois la taille de mon iPhone.

Enfin, CarPlay utilise Siri pour vous aider à garder les yeux sur la route. Elle lira vos messages texte à haute voix et vous laissera dicter votre réponse. Elle peut vous informer des appels manqués, lire vos messages vocaux et bien plus encore.

Il y a encore une chose: le système CarPlay tiers peut être installé dans de nombreuses voitures, mais il n’est pas bon marché. Attendez-vous à payer au moins 400 $ (filaire) ou 600 $ (sans fil) pour installer un système CarPlay.

Cela étant dit, et après avoir expérimenté CarPlay de près et personnellement, je n’achèterai jamais un autre véhicule sans lui. J’envisage même un système de rechange pour mon Legacy.

Oui, c’est si bon.