Apple célèbre la Journée internationale de la femme avec “Elle crée” aujourd’hui lors des sessions Apple

La Journée internationale de la femme est le 8 mars de cette année, et Apple la célèbre en lançant un mois entier de séances d’inspiration féminine Today at Apple dans ses magasins de détail. Rapportée par ., la société a annoncé que les nouvelles sessions “She Creates” à durée limitée se dérouleront à travers le monde entre le 1er et le 31 mars.

Apple dit que les sessions permettront aux participants d’apprendre des créatrices grâce à des sessions pratiques uniques utilisant l’iPhone, l’iPad et le Mac.

“Rejoignez-nous pour célébrer la Journée internationale de la femme du 1er au 31 mars. Apprenez des créatrices inspirantes, partagez des idées avec d’autres et explorez de nouvelles perspectives lors de séances pratiques sur iPad, iPhone et Mac.”

Par exemple, l’une des sessions intitulée «ART Lab: AR Experiences Co-created with Sarah Rothberg» enseigne aux participants comment coder pour la réalité augmentée en utilisant Swift Playgrounds sur iPad.

“Que se passe-t-il quand un citron et un cône de signalisation entrent en collision? En utilisant l’approche créative et l’art de l’artiste Sarah Rothberg, vous apprendrez à coder une expérience de réalité augmentée. Que ce soit heureux, farfelu ou bizarre, vous combinerez des éléments AR dans Swift Playgrounds sur iPad. Nos créations Apple vous guideront à travers des exercices de création et de codage. Recommandé pour les débutants de 12 ans et plus. Des appareils seront fournis. “

Une autre session intitulée “Design Lab: personnages et costumes avec Courtney Hoffman” enseignera aux participants comment dessiner des costumes à l’aide de l’iPad et du crayon Apple.

“À l’occasion de la Journée internationale de la femme, joignez-vous à la créatrice Courtney Hoffman pour créer un costume pour un personnage imaginaire. Elle partagera des conseils sur son expérience dans la conception des costumes dans des films comme Baby Driver, The Hateful Eight et Captain Fantastic. Vous imaginerez un personnage et dessinez leur tenue parfaite à l’aide de l’iPad et de l’Apple Pencil. Du 1er au 31 mars, rejoignez d’autres sessions avec des créatrices inspirantes. “

Vous pouvez vérifier si une session “She Creates” se déroule dans votre région en consultant le site Web Today at Apple.

