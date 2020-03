Apple célèbre la Journée internationale de la femme en mettant en avant des applications, des émissions de télévision, des podcasts et bien plus encore créés par des femmes

Apple a annoncé aujourd’hui officiellement son initiative “She Creates” à venir dans les magasins Apple, qui verra Apple héberger plus de 5 000 sessions Today at Apple mettant en vedette des créatrices inspirantes utilisant la photographie, le design, la technologie, les affaires et le cinéma pour “aborder des sujets difficiles, explorer de nouvelles perspectives et autonomiser leurs communautés. ”

“Célébrer le travail, l’esprit et les contributions des femmes est si important pour Apple”, a déclaré Deirdre O’Brien, vice-président senior d’Apple chez Retail + People. “Nous sommes ravis de célébrer la Journée internationale de la femme à travers la série de programmes” She Creates “et d’apporter ces expériences à nos magasins afin que chacun puisse être inspiré par certains des créateurs les plus passionnés et innovants du monde.” Journée internationale de la femme, qui a lieu le Le dimanche 8 mars 2020 est une journée mondiale conçue pour célébrer les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes. Bien qu’Apple participe à la Journée internationale de la femme chaque année, ce n’est pas un événement créé par Apple.

À partir d’aujourd’hui, il y a deux nouvelles sessions Today at Apple inspirées par des femmes, dont un Music Lab mettant en vedette la musique d’Alicia Keys et un Art Lab appelé “Playful Portraits” qui s’inspire de trois femmes artistes à New York, Tokyo et Varsovie. D’autres sessions spéciales Aujourd’hui chez Apple sont prévues dans certains magasins du monde entier tout au long du mois de mars, et plus d’informations sont disponibles sur le site Web Aujourd’hui chez Apple d’Apple.

Parallèlement aux sessions “She Creates” dans les magasins Apple, Apple déclare que chaque jour en mars, il mettra en évidence les applications et les jeux créés par des femmes développeurs, designers et entrepreneurs via les fonctionnalités App du jour et Jeu du jour.

Dans l’application Apple TV, il y a une nouvelle collection de la Journée internationale de la femme mettant en évidence les femmes qui “changent le récit en racontant des histoires à travers le paysage cinématographique et télévisuel”. Il y a des sections consacrées aux nouvelles voix audacieuses, aux femmes réalisant des femmes, aux icônes rebelles et aux récents moments décisifs à la télévision.

Le 8 mars, Apple prévoit de publier une collection organisée sur les podcasts Apple intitulée “Changer le récit”, qui propose des podcasts célébrant les podcasteurs, les émissions et les histoires féminines. Dans Livres, Apple présentera des femmes recommandant leurs livres préférés.

Enfin, les propriétaires d’Apple Watch du monde entier peuvent gagner un prix et des autocollants de la Journée internationale de la femme ‌Apple Watch‌ en effectuant une séance de marche, de course ou en fauteuil roulant de 20 minutes ou plus.

