Apple célèbre le Mois de l’histoire des Noirs avec un programme spécial Today at Apple

Apple a annoncé qu’elle organisera un mois d’aujourd’hui lors des sessions Apple pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs.

Sur son site Web, Apple a déclaré:

Le mois de l’histoire noire

Pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs, apprenez des créateurs dynamiques qui changent les récits culturels à travers les arts visuels, la photographie, la poésie, la danse, le cinéma et plus encore. Rejoignez des sessions créatives pour vous connecter, collaborer et être inspiré du 1er au 29 février.

Les séances seront différentes d’un endroit à l’autre. Par exemple, une de ces sessions annoncées au magasin Apple sur la 5e Avenue à New York est un laboratoire de musique avec la chef Ayanda Clarke du THE FADARA GROUP:

Créez des Afrobeats personnalisés dans GarageBand avec le chef percussionniste en chef Ayanda Clarke de THE FADARA GROUP. Il partagera son parcours créatif et expliquera comment la culture, la tradition et la spiritualité informent son travail. Vous pourrez vous familiariser avec GarageBand sur iPad pour créer des rythmes et des boucles dans un style polyrythmique. Inscrivez-vous pour plus de sessions lors de notre célébration du Mois de l’histoire des Noirs en février.

Pour les sessions avec un son amplifié, la technologie de boucle auditive est disponible sur demande.

Le magasin Union Square de San Francisco a une exclusivité même avec Brandon Santiago, Javier Reyes et Porsche Kelly le 4 février:

Écrivez un poème qui explore votre récit personnel avec les artistes et activistes Brandon Santiago, Javier Reyes et Porsche Kelly. Ils partageront ce qui les incite à créer et vous montreront comment commencer à écrire un poème. Vous partagerez votre histoire à travers la poésie dans l’application Notes sur iPad avec Apple Pencil. Du 1er au 29 février, joignez-vous à d’autres séances pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs.

Il ne semble pas que ces sessions soient étendues dans le monde entier, donc elles sont probablement limitées aux États-Unis.

