Apple cesse de signer iOS 13.3 après la sortie d’iOS 13.3.1

Suite à la sortie d’iOS 13.3.1 le 28 janvier, Apple a cessé de signer iOS 13.3, ce qui signifie que la rétrogradation vers cette version d’iOS n’est plus possible.

iOS 13.3 était une mise à jour majeure qui comprenait des limites de communication pour le temps d’écran, la prise en charge des clés de sécurité compatibles NFC, USB et Lightning FIDO2 dans Safari, et plus encore.

Apple arrête régulièrement de signer les anciennes versions des mises à jour logicielles après la sortie des nouvelles versions afin d’encourager les clients à maintenir leurs systèmes d’exploitation à jour.

iOS 13.3.1 est la version actuelle d’iOS accessible au public, avec la mise à jour introduisant une bascule pour la puce U1 Ultra Wideband dans les derniers iPhones ainsi que diverses corrections de bugs et améliorations.

Les développeurs et les bêta-testeurs publics peuvent également télécharger iOS 13.4, une mise à jour à venir qui comprend une nouvelle barre d’outils dans l’application Mail, le partage de dossiers iCloud, de nouveaux autocollants Memoji, et plus encore.

.