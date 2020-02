Apple cherche à arrêter la distribution du livre «App Store Confidential»

Apple engage une action en justice contre un ancien employé derrière un livre révélateur. La société a allégué que l’auteur Tom Sadowski, un ancien directeur de l’App Store allemand, révélait des «secrets d’affaires» qu’il lui était interdit de divulguer (via AppleInsider).

App Store n’est plus confidentiel

M. Sadowski et son éditeur, Murmann Verlag, ont reçu l’ordre d’Apple d’arrêter les livraisons du livre. Cependant, le livre est déjà disponible sur Amazon. Jusqu’à présent, ils ont résisté à toutes les tentatives d’arrêter la distribution.

Le livre, intitulé App Store Confidential, prétend être un aperçu des coulisses du fonctionnement de la boutique numérique. Apple a déclaré au point de vente allemand Focus que bien qu’il soutienne depuis longtemps une presse gratuite et soutienne des auteurs de toutes sortes, il pense que M. Sadowski a «violé sa relation de travail» et des directives qui sont «appliquées de manière équitable et équitable» dans toute l’entreprise.

L’auteur aurait travaillé pour Apple pendant une décennie. Il a travaillé sur le marketing iTunes en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Plus tard, il a géré l’App Store en Allemagne.