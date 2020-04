Apple cherche à étendre sa couverture sportive en direct sur Apple TV

Apple cherche à continuer de renforcer sa présence dans le domaine des sports en direct, selon un nouveau rapport du Sports Business Journal.

Alors que les sociétés de médias numériques comme Apple, Amazon et Google étaient généralement absentes lors des négociations antérieures sur les droits de diffusion en direct des sports, le président de Pac-12 Networks, Mark Shuken, a déclaré que les choses pourraient changer.

“C’est ce qu’ils nous disent … plusieurs d’entre eux sont venus nous voir et ont dit qu’ils voulaient être dans cet espace.”

Selon le rapport, “les conversations les plus intrigantes sont venues avec Apple”. Les dirigeants ont déclaré aux responsables des conférences et des écoles qu’ils considéraient le sport en direct comme un moyen potentiel de se différencier de ses concurrents.

“Au cours d’une réunion, les dirigeants d’Apple ont déclaré aux présidents d’école du Pac-12 qu’ils n’étaient intéressés que par le principal ensemble de droits médias de la conférence, et non numérique. ESPN et Fox détiennent actuellement les droits sur le paquet principal de la conférence, en payant 250 millions de dollars. par an en moyenne à la conférence. “