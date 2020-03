Apple commence à expédier des commandes iPad Pro depuis la Chine avant les premières livraisons le 25 mars

Apple a présenté mercredi de nouveaux modèles d’iPad Pro équipés d’une puce A12Z Bionic et d’un nouveau scanner LiDAR, conçus pour offrir des expériences de réalité augmentée améliorées.

Les premières commandes d’iPad Pro devraient arriver aux clients le mercredi 25 mars et pour s’assurer que les tablettes parviennent aux consommateurs à temps, Apple a commencé à expédier les nouveaux modèles ‌iPad Pro‌ en provenance de Chine.

Apple ne fournit pas encore de détails d’expédition via son propre système de suivi, mais les clients aux États-Unis qui reçoivent leurs colis via UPS peuvent utiliser la fonction de suivi par référence avec un numéro de téléphone ou un numéro de commande pour suivre leurs colis.

UPS My Choice, qui affiche les livraisons à venir dans une vue de calendrier pour ceux qui ouvrent un compte, répertorie également les envois ‌iPad Pro‌ qui sont en transit à l’heure actuelle. L’inscription à un compte UPS My Choice est gratuite.

Alors que les nouveaux modèles ‌iPad Pro‌ de 11 et 12,9 pouces devraient arriver la semaine prochaine, le nouveau Magic Keyboard avec trackpad qu’Apple a fait ses débuts ne sera pas disponible à l’achat avant le mois de mai.

Les commandes passées aujourd’hui pour l’iPad Pro arriveront aux clients entre le 3 avril et le 7 avril, les premières fournitures de l’appareil disponibles pour la livraison du 25 mars étant épuisées. Le prix du nouveau ‌iPad Pro‌ de 11 pouces commence à 799 $ pour 128 Go de stockage, tandis que le prix du modèle 12,9 pouces commence à 999 $ pour 128 Go de stockage.

