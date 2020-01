Apple commence à vendre des modèles d’iPhone XS et iPhone XS Max reconditionnés

Apple a commencé aujourd’hui à vendre des modèles d’iPhone XS et iPhone XS Max reconditionnés certifiés pour la première fois depuis la sortie des appareils en septembre 2018.

Au moment de la rédaction du présent document, les modèles remis à neuf sont disponibles en gris espace, argent ou or avec 64 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage via la boutique en ligne d’Apple aux États-Unis. Tous les modèles sont déverrouillés, alias sans carte SIM.

Modèles reconditionnés disponibles: iPhone XS – 64 Go: 699 $, en baisse de 999 $ en septembre 2018 iPhone XS – 256 Go: 829 $, en baisse de 1149 $ en septembre 2018 iPhone XS – 512 Go: 999 $, en baisse de 1349 $ en septembre 2018 iPhone XS Max – 64 Go: 799 $, en baisse de 1099 $ en septembre 2018 iPhone XS Max – 256 Go: 929 $, en baisse par rapport à 1249 $ en septembre 2018 iPhone XS Max – 512 Go: 1099 $, en baisse par rapport à 1449 $ en septembre 2018 Apple dit que tous les modèles d’iPhone reconditionnés sont soigneusement inspectés, testés, nettoyés et reconditionnés avec une nouvelle boîte blanche et tous les manuels et accessoires. Apple installe également une nouvelle batterie et remplace la coque extérieure, ce qui rend presque impossible la distinction entre un iPhone reconditionné et un iPhone tout neuf.

Tout modèle d’iPhone remis à neuf est accompagné de la garantie standard d’un an d’Apple à compter de la date de livraison de l’appareil, qui peut être prolongée avec AppleCare + au coût de 199 $ pour l’iPhone XS et l’iPhone XS Max.

Apple ne propose pas de modèles d’iPhone XR remis à neuf pour le moment.

