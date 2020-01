Apple commence à vendre le système de charge sans fil empilable d’OtterBox et d’autres accessoires récents

Apple a ajouté aujourd’hui une variété de solutions de chargement et d’autres produits à sa boutique en ligne de marques telles que OtterBox, Mophie, Belkin, Ubio Labs, Native Union, STM et Promise Technology.

Le système de charge sans fil empilable d’OtterBox OtterSpot comprend une base qui peut charger jusqu’à trois batteries en forme de disque de 5 000 mAh et un iPhone, un étui AirPods ou un autre appareil sur le dessus simultanément. L’idée est que vous pouvez rapidement récupérer l’une des batteries de la pile et charger n’importe quel appareil compatible Qi en déplacement.

Lancé en août 2019, le système OtterSpot est livré avec un adaptateur secteur USB-C de 36 W et offre une charge rapide jusqu’à 10 watts. La base et une batterie sont disponibles sous forme de combo pour 129,95 $, ou la base et les batteries autonomes peuvent être achetées séparément pour 69,95 $ chacune.

Disponible en exclusivité chez Apple, la dernière batterie Powerstation Plus XL de Mophie avec une capacité de 8000 mAh pour 99,95 $, ainsi que des câbles USB-C vers Mini DisplayPort et USB-C vers Micro-B tressés.

Des batteries de 6 000 mAh et 10 000 mAh d’Ubio Labs sont également disponibles pour 59,95 $ et 79,95 $, respectivement.

Apple a ajouté deux adaptateurs d’alimentation BOOST ↑ CHARGE de Belkin, dont un avec un seul port USB-C 18 W pour 39,95 $ et un avec deux ports USB-C 18 W et 12 W USB-A pour 44,95 $ pour charger des appareils comme les iPhones et iPads. Chaque adaptateur secteur comprend un câble Lightning vers USB-C dans la boîte.

Trois autres systèmes de stockage RAID sont disponibles auprès de Promise Technology, notamment les options R4 / 16 To, R6 / 24 To et R8 / 32 To.

Enfin, il existe de nouveaux cas de Native Union et STM pour l’iPad 10,2 pouces.

