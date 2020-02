Apple commence à vendre les modèles iPad Air et iPad Mini 5 2019 remis à neuf

Apple a commencé aujourd’hui à vendre aux États-Unis pour la première fois des iPad iPad de troisième génération et des iPad mini de cinquième génération certifiés et remis à neuf depuis la sortie des appareils en mars 2019.

Une large sélection de modèles iPad Air et iPad mini 5 remis à neuf est disponible, y compris des configurations avec Wi-Fi ou LTE, un stockage de 64 Go ou 256 Go et des finitions gris sidéral, or ou argent. Les prix sont réduits d’environ 15% par rapport aux nouveaux modèles équivalents sur Apple.com.

Apple affirme que les modèles d’iPad remis à neuf certifiés sont soigneusement inspectés, testés, nettoyés et reconditionnés dans une nouvelle boîte blanche, avec tous les accessoires et la documentation inclus. Chaque iPad remis à neuf reçoit une nouvelle batterie et une nouvelle coque extérieure, ce qui les rend pratiquement indiscernables des tout nouveaux iPads.

Chaque iPad remis à neuf est couvert par la garantie standard d’un an d’Apple à compter de la date de livraison de la tablette. La couverture peut être étendue à deux ans à compter de la date d’achat remise à neuf avec AppleCare +, qui coûte 69 $ ou 3,49 $ par mois pour le dernier iPad Air et iPad mini aux États-Unis.

Alors que les iPad reconditionnés certifiés représentent une opportunité décente d’économies directement auprès d’Apple, de meilleures offres sont souvent disponibles auprès de revendeurs comme Amazon et Best Buy. Assurez-vous de surveiller notre résumé des offres Apple.

(Merci, Shanmugam Senthivel!)

