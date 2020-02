Apple conçoit le module d’antenne iPhone 5G en interne après avoir été insatisfait de la version de Qualcomm

Apple conçoit le module d’antenne qui sera utilisé dans ses iPhones 5G en interne, car il n’était pas satisfait de la version conçue par Qualcomm, rapporte Fast Company, citant une source connaissant les plans d’Apple.

Apple aurait “rechigné” à la conception du module d’antenne à ondes millimétriques QTM 525 5G proposé par Qualcomm parce qu’il “ne correspond pas au design industriel élégant qu’Apple souhaite pour le nouveau téléphone”.

Qualcomm fournira toujours la puce de modem 5G utilisée dans les nouveaux iPhones, mais le module d’antenne sera développé par Apple.

Apple travaille cependant sur une autre conception qui utilise à la fois le modem Qualcomm et l’antenne Qualcomm comme sauvegarde, donc Apple a la possibilité de basculer vers une version de l’iPhone qui utilise les deux composants Qualcomm, mais si elle est forcée de le faire , Apple devra sortir un ‌iPhone‌ légèrement plus épais.

Comme le souligne Fast Company, Apple a déjà rencontré des problèmes avec des antennes conçues en interne. Le ‌iPhone‌ 4, par exemple, avait une conception d’antenne qui a entraîné des appels interrompus et d’autres problèmes lorsque le ‌iPhone‌ a été tenu de manière à couvrir les antennes. La source de Fast Company affirme qu’une autre conception récente d’antenne Apple “nécessitait deux fois plus de puissance que des antennes comparables pour produire la même quantité de signal radio”.

La création d’antennes 5G pour les réseaux mmWave est plus difficile que la création d’autres types d’antennes car ils envoient et reçoivent des signaux de fréquence plus élevée, laissant moins de place aux erreurs. Les performances 5G dépendent également de la conception de l’antenne.

Les iPhones 2020 équipés de la 5G utiliseront une antenne “à réseau phasé” avec deux parties qui fonctionnent ensemble pour former un faisceau de signal radio, comme décrit par Fast Company, ce qui pourrait entraîner des problèmes si l’antenne et le module modem sont fabriqués par des sociétés différentes .

Le faisceau peut être dirigé électroniquement dans différentes directions sans que l’antenne ne bouge. La puce du modem et le module d’antenne travaillent en étroite collaboration pour que cela fonctionne correctement, a déclaré notre source. Le fait que les deux pièces soient fabriquées par des entreprises différentes peut introduire une certaine incertitude et augmenter le niveau de difficulté de la conception globale.Apple aurait voulu utiliser ses propres antennes à la fois pour des raisons de conception et parce qu’Apple veut le moins de pièces Qualcomm dans l’iPhone‌ que possible. La source de Fast Company suggère qu’Apple continue de ressentir “une baisse des redevances” par Qualcomm.

Des rumeurs suggèrent qu’Apple travaille sur le développement de ses propres puces de modem pour une utilisation dans les futurs iPhones, mais cette technologie n’est pas encore prête, et tant qu’elle ne l’est pas, Apple dépend des puces de modem 5G de Qualcomm. Apple a acheté l’activité de puces de modem d’Intel après qu’Intel a quitté le marché du développement de puces de modem mobile, ce qui pourrait accélérer les travaux d’Apple sur le développement de sa propre technologie de puces.

Apple devrait publier plusieurs iPhones compatibles 5G en 2020 qui sont équipés de la puce de modem X55 5G de Qualcomm qui offre des vitesses de téléchargement de pointe de 7 Gb / s et des vitesses de téléchargement de 3 Gb / s. Pour en savoir plus sur ce à quoi s’attendre dans les iPhones 2020, assurez-vous de consulter notre résumé.

